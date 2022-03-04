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https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776580758.html
ЕС должен закрыть России "все лазейки" по обходу санкций, заявил МИД ФРГ
ЕС должен закрыть России "все лазейки" по обходу санкций, заявил МИД ФРГ - РИА Новости, 04.03.2022
ЕС должен закрыть России "все лазейки" по обходу санкций, заявил МИД ФРГ
Евросоюз должен работать над тем, чтобы обеспечить строгое выполнение санкций против РФ, чтобы не было лазеек по их обходу, заявила глава МИД ФРГ Анналена... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:17
2022-03-04T18:17
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы рф
санкции в отношении россии
россия
анналена бербок
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Евросоюз должен работать над тем, чтобы обеспечить строгое выполнение санкций против РФ, чтобы не было лазеек по их обходу, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Важно, чтобы те санкции, которые мы уже приняли, действовали по максимуму. Мы уже видим последствия, прежде всего, в экономической сфере. Сейчас речь идет о том, чтобы все сакнционные меры работали, чтобы те лазейки, которые мы могли видеть, например, что финансовые потоки были переправлены на другие каналы, чтобы эти лазейки, которые, возможно, могут быть, или что другие страны предоставляют финансовые источники, чтобы эти лазейки сейчас были закрыты и чтобы эти санкции были строго реализованы", - заявил Бербок.Она добавила, что это значит, что "обсуждать новые меры, которые мы не сможем сохранять до конца было бы контрпродуктивно".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776524095.html
донецкая народная республика
украина
россия
германия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, россия, анналена бербок, германия, евросоюз
18:17 04.03.2022
 
ЕС должен закрыть России "все лазейки" по обходу санкций, заявил МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Бербок: Евросоюз должен закрыть России "все лазейки" по обходу санкций

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Евросоюз должен работать над тем, чтобы обеспечить строгое выполнение санкций против РФ, чтобы не было лазеек по их обходу, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Важно, чтобы те санкции, которые мы уже приняли, действовали по максимуму. Мы уже видим последствия, прежде всего, в экономической сфере. Сейчас речь идет о том, чтобы все сакнционные меры работали, чтобы те лазейки, которые мы могли видеть, например, что финансовые потоки были переправлены на другие каналы, чтобы эти лазейки, которые, возможно, могут быть, или что другие страны предоставляют финансовые источники, чтобы эти лазейки сейчас были закрыты и чтобы эти санкции были строго реализованы", - заявил Бербок.
Она добавила, что это значит, что "обсуждать новые меры, которые мы не сможем сохранять до конца было бы контрпродуктивно".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 15:11
Санкции Запада не изменят позицию России, заявил Песков
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы РФСанкции в отношении РоссииРоссияАнналена БербокГерманияЕвросоюз
 
 
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