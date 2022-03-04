16:29 04.03.2022 (обновлено: 16:53 04.03.2022)
СМИ: в ЕС рассмотрят возможность ограничить доступ России к финансам в МВФ
Рейтер: в ЕС рассмотрят возможность ограничить доступ России к финансам в МВФ
© AP Photo / Cliff OwenПрохожие у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
© AP Photo / Cliff Owen
Прохожие у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Чиновники Евросоюза рассматривают возможность ограничить доступ России к финансам в Международном валютном фонде (МВФ).
"Один рассматриваемый вариант предусматривает полное исключение России из института", - сообщает агентство Рейтер.
Другие варианты включают приостановление права РФ на голосование в МВФ и блокирование доступа к специальным правам заимствования (СДР). Однако, по словам одного из должностных лиц, полное исключение РФ "возможно, нереалистично".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР.
При этом, как отмечал президент РФ, об оккупации Украины речи не идет. В ответ западные страны объявили новые антироссийские санкции. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти ограничения весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно.
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