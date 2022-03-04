Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776550340.html
СМИ: в ЕС рассмотрят возможность ограничить доступ России к финансам в МВФ
СМИ: в ЕС рассмотрят возможность ограничить доступ России к финансам в МВФ - РИА Новости, 04.03.2022
СМИ: в ЕС рассмотрят возможность ограничить доступ России к финансам в МВФ
Чиновники Евросоюза рассматривают возможность ограничить доступ России к финансам в Международном валютном фонде (МВФ). РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:29
2022-03-04T16:53
в мире
дмитрий песков
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
мвф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770791679_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3b96e65716be46d513b2ab513155f76a.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Чиновники Евросоюза рассматривают возможность ограничить доступ России к финансам в Международном валютном фонде (МВФ)."Один рассматриваемый вариант предусматривает полное исключение России из института", - сообщает агентство Рейтер.Другие варианты включают приостановление права РФ на голосование в МВФ и блокирование доступа к специальным правам заимствования (СДР). Однако, по словам одного из должностных лиц, полное исключение РФ "возможно, нереалистично".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР.При этом, как отмечал президент РФ, об оккупации Украины речи не идет. В ответ западные страны объявили новые антироссийские санкции. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти ограничения весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно.
https://ria.ru/20220304/zaymy-1776510211.html
https://ria.ru/20220302/zapros-1775954848.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770791679_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c69a03bd85629ee224699e8de62f5248.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, мвф
16:29 04.03.2022 (обновлено: 16:53 04.03.2022)
 
СМИ: в ЕС рассмотрят возможность ограничить доступ России к финансам в МВФ

Рейтер: в ЕС рассмотрят возможность ограничить доступ России к финансам в МВФ

© AP Photo / Cliff OwenПрохожие у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Прохожие у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Прохожие у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Чиновники Евросоюза рассматривают возможность ограничить доступ России к финансам в Международном валютном фонде (МВФ).
"Один рассматриваемый вариант предусматривает полное исключение России из института", - сообщает агентство Рейтер.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Рада призвала запретить России и Белоруссии использовать займы МВФ
Другие варианты включают приостановление права РФ на голосование в МВФ и блокирование доступа к специальным правам заимствования (СДР). Однако, по словам одного из должностных лиц, полное исключение РФ "возможно, нереалистично".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР.
При этом, как отмечал президент РФ, об оккупации Украины речи не идет. В ответ западные страны объявили новые антироссийские санкции. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти ограничения весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно.
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 01:36
МВФ рассмотрит запрос Украины о помощи
 
В миреДмитрий ПесковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала