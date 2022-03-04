https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776503489.html

Рада призвала ввести санкции против всех госпредприятий России и Белоруссии

Рада призвала ввести санкции против всех госпредприятий России и Белоруссии - РИА Новости, 04.03.2022

Рада призвала ввести санкции против всех госпредприятий России и Белоруссии

Верховная рада Украины призвала ЕС, США, Великобританию ввести санкции на все предприятия госсектора РФ и Белоруссии, в том числе "Газпром", "Роскосмос", РЖД. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:25

2022-03-04T14:25

2022-03-04T15:01

обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

в мире

россия

украина

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

роскосмос

газпром

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины призвала ЕС, США, Великобританию ввести санкции на все предприятия госсектора РФ и Белоруссии, в том числе "Газпром", "Роскосмос", РЖД."Члены Комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, принимая во внимание начало 24 февраля 2022 полномасштабной военной агрессии Российской Федерации против Украины,... решили обратиться в Совет Европейского союза, Европейской службы внешних дел, министерства финансов Соединенных Штатов Америки, министерства иностранных дел и международного развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Федерального совета Швейцарии, парламентов и правительств иностранных государств по введению всеобъемлющих и действенных санкций) в отношении Российской Федерации", - говорится на сайте парламента.В Раде попросили: "расширить перечень юридических лиц, на которые распространяются специальные ограничительные экономические и другие меры (санкции) на все российские и белорусские предприятия государственного сектора экономики, включая компании "Газпром", "Роснефть", "Росатом", РЖД, "Роскосмос", и на их дочерние предприятия, юридические лица, у которых указанные компании имеют долю прав (капитала); запретить создание совместных предприятий с такими компаниями, а также запретить реализацию совместных проектов с такими компаниями (включая уже начатые ранее), запретить участие таких компаний в государственных закупках".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html

https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769529189.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, украина, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", роскосмос, газпром