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https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776492594.html
МИД Греции призвал ЕС надавить на Турцию по санкциям против России
МИД Греции призвал ЕС надавить на Турцию по санкциям против России - РИА Новости, 04.03.2022
МИД Греции призвал ЕС надавить на Турцию по санкциям против России
Первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис заявил, что Евросоюз должен оказывать давление на Турцию, чтобы она ввела санкции... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:56
2022-03-04T13:56
в мире
ибрагим калын
мевлют чавушоглу
киев
россия
мид греции‎
франция
запорожская аэс
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АФИНЫ, 4 мар – РИА Новости. Первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис заявил, что Евросоюз должен оказывать давление на Турцию, чтобы она ввела санкции против России, иначе не будет нанесен сильный удар по российской экономике.Варвициотис выступил с кратким заявлением по прибытии на неформальный Совет ЕС по общим вопросам в город Арль во Франции. Он также выразил обеспокоенность последними событиями на Украине, особенно "после ночных ударов по Запорожской АЭС", и подчеркнул необходимость сотрудничества между ЕС и всеми странами НАТО для того, чтобы "санкции действительно имели смысл" и подтолкнули президента России Владимира Путина к изменению стратегии."Именно поэтому мы будем просить наших партнеров в ЕС оказать давление на Турцию, чтобы она выполнила требования других стран ЕС в отношении введения экономических санкций. Без Турции эти санкции не нанесут такого сильного удара, какой хотели нанести по российской экономике", — сказал первый замглавы МИД Греции.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 1 марта, что Турция не желает участвовать в санкциях против России. "Мы вообще не участвовали в таких санкциях в принципе. Мы также не имеем никакого желания участвовать в этих санкциях", - привело слова главы МИД агентство Anadolu в Twitter. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара должна действовать, учитывая приоритеты нашей страны, и не планирует вводить санкции против Москвы. В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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в мире, ибрагим калын, мевлют чавушоглу, киев, россия, мид греции‎, франция, запорожская аэс, вооруженные силы рф, владимир путин, греция
13:56 04.03.2022
 
МИД Греции призвал ЕС надавить на Турцию по санкциям против России

Замглавы МИД Греции Варвициотис призвал ЕС надавить на Турцию по санкциям против России

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Анкара
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АФИНЫ, 4 мар – РИА Новости. Первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис заявил, что Евросоюз должен оказывать давление на Турцию, чтобы она ввела санкции против России, иначе не будет нанесен сильный удар по российской экономике.
Варвициотис выступил с кратким заявлением по прибытии на неформальный Совет ЕС по общим вопросам в город Арль во Франции. Он также выразил обеспокоенность последними событиями на Украине, особенно "после ночных ударов по Запорожской АЭС", и подчеркнул необходимость сотрудничества между ЕС и всеми странами НАТО для того, чтобы "санкции действительно имели смысл" и подтолкнули президента России Владимира Путина к изменению стратегии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 13:49
Захарова призвала не доверять словам Нуланд о возможности снятия санкций
"Именно поэтому мы будем просить наших партнеров в ЕС оказать давление на Турцию, чтобы она выполнила требования других стран ЕС в отношении введения экономических санкций. Без Турции эти санкции не нанесут такого сильного удара, какой хотели нанести по российской экономике", — сказал первый замглавы МИД Греции.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 1 марта, что Турция не желает участвовать в санкциях против России. "Мы вообще не участвовали в таких санкциях в принципе. Мы также не имеем никакого желания участвовать в этих санкциях", - привело слова главы МИД агентство Anadolu в Twitter. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара должна действовать, учитывая приоритеты нашей страны, и не планирует вводить санкции против Москвы. В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Вице-премьер Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 13:39
Борисов назвал санкции не только ограничениями, но и возможностями
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 23:26
США обвинили в нарушении антироссийских санкций телепродюсера-американца
 
В миреИбрагим КалынМевлют ЧавушоглуКиевРоссияМИД Греции‎ФранцияЗапорожская АЭСВооруженные силы РФВладимир ПутинГреция
 
 
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