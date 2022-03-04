https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776490480.html
Захарова призвала не доверять словам Нуланд о возможности снятия санкций
Захарова призвала не доверять словам Нуланд о возможности снятия санкций - РИА Новости, 04.03.2022
Захарова призвала не доверять словам Нуланд о возможности снятия санкций
Заявлениям замгоссекретаря США Виктории Нуланд о снятии санкций против РФ в случае прекращения операции на Украине доверять не стоит, заявила официальный... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:49
2022-03-04T13:49
2022-03-04T13:49
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
сша
виктория нуланд
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заявлениям замгоссекретаря США Виктории Нуланд о снятии санкций против РФ в случае прекращения операции на Украине доверять не стоит, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Верить на слово отдельным заявлениям людей, которые себя многократно проявляли безответственными и несохраняющими свои обязательства, невозможно, нельзя, это вредоносно и опасно", - сказала она в эфире телеканала "Звезда".
https://ria.ru/20220303/uscherb-1776132244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, сша, виктория нуланд, санкции в отношении россии
Захарова призвала не доверять словам Нуланд о возможности снятия санкций
Представитель МИД Захарова призвала не доверять словам Нуланд о возможности снятия санкций