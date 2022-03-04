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Захарова призвала не доверять словам Нуланд о возможности снятия санкций
Захарова призвала не доверять словам Нуланд о возможности снятия санкций - РИА Новости, 04.03.2022
Захарова призвала не доверять словам Нуланд о возможности снятия санкций
Заявлениям замгоссекретаря США Виктории Нуланд о снятии санкций против РФ в случае прекращения операции на Украине доверять не стоит, заявила официальный... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:49
2022-03-04T13:49
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
сша
виктория нуланд
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заявлениям замгоссекретаря США Виктории Нуланд о снятии санкций против РФ в случае прекращения операции на Украине доверять не стоит, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Верить на слово отдельным заявлениям людей, которые себя многократно проявляли безответственными и несохраняющими свои обязательства, невозможно, нельзя, это вредоносно и опасно", - сказала она в эфире телеканала "Звезда".
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, сша, виктория нуланд, санкции в отношении россии
13:49 04.03.2022
 
Захарова призвала не доверять словам Нуланд о возможности снятия санкций

Представитель МИД Захарова призвала не доверять словам Нуланд о возможности снятия санкций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заявлениям замгоссекретаря США Виктории Нуланд о снятии санкций против РФ в случае прекращения операции на Украине доверять не стоит, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Верить на слово отдельным заявлениям людей, которые себя многократно проявляли безответственными и несохраняющими свои обязательства, невозможно, нельзя, это вредоносно и опасно", - сказала она в эфире телеканала "Звезда".
Трейдеры в зале Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00
Запад мечтает о "втором Афганистане" для России
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияСШАВиктория НуландСанкции в отношении России
 
 
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