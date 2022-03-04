https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776490480.html

Захарова призвала не доверять словам Нуланд о возможности снятия санкций

Захарова призвала не доверять словам Нуланд о возможности снятия санкций - РИА Новости, 04.03.2022

Захарова призвала не доверять словам Нуланд о возможности снятия санкций

Заявлениям замгоссекретаря США Виктории Нуланд о снятии санкций против РФ в случае прекращения операции на Украине доверять не стоит, заявила официальный... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:49

2022-03-04T13:49

2022-03-04T13:49

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

сша

виктория нуланд

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заявлениям замгоссекретаря США Виктории Нуланд о снятии санкций против РФ в случае прекращения операции на Украине доверять не стоит, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Верить на слово отдельным заявлениям людей, которые себя многократно проявляли безответственными и несохраняющими свои обязательства, невозможно, нельзя, это вредоносно и опасно", - сказала она в эфире телеканала "Звезда".

https://ria.ru/20220303/uscherb-1776132244.html

россия

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, сша, виктория нуланд, санкции в отношении россии