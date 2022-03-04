https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776486558.html

Борисов назвал санкции не только ограничениями, но и возможностями

Борисов назвал санкции не только ограничениями, но и возможностями - РИА Новости, 04.03.2022

Борисов назвал санкции не только ограничениями, но и возможностями

Вводимые Западом санкции против России приносят не только проблемы, но и дают шанс выйти на новые рынки, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов. Такое мнение он... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:39

2022-03-04T13:39

2022-03-04T13:47

санкции в отношении россии

экономика

россия

юрий борисов (вице-премьер)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вводимые Западом санкции против России приносят не только проблемы, но и дают шанс выйти на новые рынки, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов. Такое мнение он озвучил в ходе совещания с руководством регионов Уральского федерального округа."Мы не первый раз переживаем подобные атаки. Наша экономика имеет опыт нахождения в санкционном режиме. Мы живем в нем давно, смогли в высокой степени адаптироваться и найти достаточно эффективные решения, которые не только помогли нам преодолеть негативный эффект от санкций, но и укрепить свою экономику. Ведь любые санкции – это не только ограничения, но и новые возможности. В частности, возможности выхода на новые рыночные ниши со своей продукцией", - сказал Борисов.Вице-премьер добавил, что сегодня в фокусе внимания регионов должны быть ситуация с занятостью, влияние инфляции на доходы и уровень жизни населения. "Кроме того, очень важно сегодня не останавливать инвестиционную активность и продолжать те проекты, которые уже были запущены и находятся в стадии, близкой к завершению. Особенно если эти проекты напрямую связаны с задачей снижения зависимости от импорта", - добавил Борисов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775811670.html

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1775905113.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, экономика, россия, юрий борисов (вице-премьер)