Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776486558.html
Борисов назвал санкции не только ограничениями, но и возможностями
Борисов назвал санкции не только ограничениями, но и возможностями - РИА Новости, 04.03.2022
Борисов назвал санкции не только ограничениями, но и возможностями
Вводимые Западом санкции против России приносят не только проблемы, но и дают шанс выйти на новые рынки, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов. Такое мнение он... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:39
2022-03-04T13:47
санкции в отношении россии
экономика
россия
юрий борисов (вице-премьер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776488216_0:0:1313:738_1920x0_80_0_0_3f7ba99ceb84bfdc1898395dcda7fdde.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вводимые Западом санкции против России приносят не только проблемы, но и дают шанс выйти на новые рынки, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов. Такое мнение он озвучил в ходе совещания с руководством регионов Уральского федерального округа."Мы не первый раз переживаем подобные атаки. Наша экономика имеет опыт нахождения в санкционном режиме. Мы живем в нем давно, смогли в высокой степени адаптироваться и найти достаточно эффективные решения, которые не только помогли нам преодолеть негативный эффект от санкций, но и укрепить свою экономику. Ведь любые санкции – это не только ограничения, но и новые возможности. В частности, возможности выхода на новые рыночные ниши со своей продукцией", - сказал Борисов.Вице-премьер добавил, что сегодня в фокусе внимания регионов должны быть ситуация с занятостью, влияние инфляции на доходы и уровень жизни населения. "Кроме того, очень важно сегодня не останавливать инвестиционную активность и продолжать те проекты, которые уже были запущены и находятся в стадии, близкой к завершению. Особенно если эти проекты напрямую связаны с задачей снижения зависимости от импорта", - добавил Борисов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775811670.html
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1775905113.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776488216_141:0:1125:738_1920x0_80_0_0_aafa9340839f37b675c18a97080a53a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, экономика, россия, юрий борисов (вице-премьер)
13:39 04.03.2022 (обновлено: 13:47 04.03.2022)
 
Борисов назвал санкции не только ограничениями, но и возможностями

Вице-премьер Борисов назвал санкции не только ограничениями, но и возможностями

CC BY 4.0 / Правительство Российской Федерации / Вице-премьер Юрий Борисов
Вице-премьер Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
CC BY 4.0 / Правительство Российской Федерации /
Вице-премьер Юрий Борисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вводимые Западом санкции против России приносят не только проблемы, но и дают шанс выйти на новые рынки, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов. Такое мнение он озвучил в ходе совещания с руководством регионов Уральского федерального округа.
"Мы не первый раз переживаем подобные атаки. Наша экономика имеет опыт нахождения в санкционном режиме. Мы живем в нем давно, смогли в высокой степени адаптироваться и найти достаточно эффективные решения, которые не только помогли нам преодолеть негативный эффект от санкций, но и укрепить свою экономику. Ведь любые санкции – это не только ограничения, но и новые возможности. В частности, возможности выхода на новые рыночные ниши со своей продукцией", - сказал Борисов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 13:37
Мишустин возглавит оперштаб по противодействию санкциям
Вице-премьер добавил, что сегодня в фокусе внимания регионов должны быть ситуация с занятостью, влияние инфляции на доходы и уровень жизни населения. "Кроме того, очень важно сегодня не останавливать инвестиционную активность и продолжать те проекты, которые уже были запущены и находятся в стадии, близкой к завершению. Особенно если эти проекты напрямую связаны с задачей снижения зависимости от импорта", - добавил Борисов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
Специалист работает на территории газораспределительного центра - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:00
Газовая блокада. Возможна ли энергетическая война России с Евросоюзом
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаРоссияЮрий Борисов (вице-премьер)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала