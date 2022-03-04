https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776472788.html

Санкционная война затянется надолго, заявил Лукашенко

Санкционная война затянется надолго, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.03.2022

Санкционная война затянется надолго, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине закончится, каким бы тяжелым он ни был, а санкционная война – надолго. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:44

2022-03-04T12:44

2022-03-04T13:02

александр лукашенко

в мире

белоруссия

украина

санкции

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МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине закончится, каким бы тяжелым он ни был, а санкционная война – надолго."Не думайте, что нынешняя гибридная война, которая давно развязана и идет против Беларуси, - это гораздо легче, чем ввязаться в какой-то конфликт в Украине. Конфликт в Украине, извините, сегодня начался, завтра закончится, каким бы тяжелым он ни был, а вот та гибридная война, которая развернута против Беларуси, особенно санкционная война в экономике и финансах, - это надолго", - заявил Лукашенко после подписания в пятницу решения референдума о внесении поправок в новую конституцию республики. Речь транслировал телеканал "Беларусь 1".По его словам, Запад "уцепился железобетонно". "О чем мы сегодня два часа с президентом Путиным (президентом России – ред.) говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, как им кажется, с нами не разберутся. Поймите, они (западные страны – ред.) нас толкают в войну в Украине. Если только мы вмешались бы сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, это был бы для них подарок", - продолжил Лукашенко.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774909488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, в мире, белоруссия, украина, санкции