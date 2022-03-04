https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776419624.html
РПО исключили из Европейской Федерации психологических ассоциаций
РПО исключили из Европейской Федерации психологических ассоциаций - РИА Новости, 04.03.2022
РПО исключили из Европейской Федерации психологических ассоциаций
Российское психологическое общество исключили из Европейской Федерации психологических ассоциаций, говорится в обращении президиума общества. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:14
2022-03-04T09:14
2022-03-04T09:15
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российское психологическое общество исключили из Европейской Федерации психологических ассоциаций, говорится в обращении президиума общества."Испытывая беспрецедентное давление, Исполком ЕФПА был вынужден рассмотреть заявление украинских коллег. В связи с чем было созвано внеочередное заседание Президентского Совета ЕФПА 3 марта 2022 года по вопросу статуса РПО в ЕФПА. Результатом такого беспрецедентного давления, несмотря на предложение РПО о временном приостановлении членства в ЕФПА, а также на заявления ЕФПА о том, что она не является политической организацией, стало ничем не обоснованное, не единогласное решение об исключении РПО из ЕФПА, продиктованное требованиями отдельных членов Ассоциации в свете похожих реакций некоторых европейских структур", - сказано в документе.Заявление об исключении направила Национальная психологическая ассоциация Украины, добавили в обращении. Российское общество не может согласиться с такой позицией и считает, что такой шаг продиктован дискриминацией по национальному признаку в научном обществе."Категорически не можем согласиться с абсурдными, граничащими с цинизмом, упрёками и обвинениями некоторых зарубежных коллег в адрес российских психологов в том, что они оказывают помощь "не тем беженцам" или "не тем детям", якобы непосредственно участвуют в подготовке и проведении военных операций", - уточнили в документе.Работа с другими международными психологическими ассоциациями продолжается, добавили в обращении.
https://ria.ru/20220303/etika-1776387060.html
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РИА Новости
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в мире, украина, россия
09:14 04.03.2022 (обновлено: 09:15 04.03.2022)
РПО исключили из Европейской Федерации психологических ассоциаций
Российское психологическое общество исключили из ЕФПА
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российское психологическое общество исключили из Европейской Федерации психологических ассоциаций, говорится в обращении президиума общества.
"Испытывая беспрецедентное давление, Исполком ЕФПА был вынужден рассмотреть заявление украинских коллег. В связи с чем было созвано внеочередное заседание Президентского Совета ЕФПА 3 марта 2022 года по вопросу статуса РПО в ЕФПА. Результатом такого беспрецедентного давления, несмотря на предложение РПО о временном приостановлении членства в ЕФПА, а также на заявления ЕФПА о том, что она не является политической организацией, стало ничем не обоснованное, не единогласное решение об исключении РПО из ЕФПА, продиктованное требованиями отдельных членов Ассоциации в свете похожих реакций некоторых европейских структур", - сказано в документе.
Заявление об исключении направила Национальная психологическая ассоциация Украины
, добавили в обращении. Российское общество не может согласиться с такой позицией и считает, что такой шаг продиктован дискриминацией по национальному признаку в научном обществе.
"Категорически не можем согласиться с абсурдными, граничащими с цинизмом, упрёками и обвинениями некоторых зарубежных коллег в адрес российских психологов в том, что они оказывают помощь "не тем беженцам" или "не тем детям", якобы непосредственно участвуют в подготовке и проведении военных операций", - уточнили в документе.
Работа с другими международными психологическими ассоциациями продолжается, добавили в обращении.