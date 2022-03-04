https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776419624.html

РПО исключили из Европейской Федерации психологических ассоциаций

РПО исключили из Европейской Федерации психологических ассоциаций - РИА Новости, 04.03.2022

РПО исключили из Европейской Федерации психологических ассоциаций

Российское психологическое общество исключили из Европейской Федерации психологических ассоциаций, говорится в обращении президиума общества. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:14

2022-03-04T09:14

2022-03-04T09:15

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российское психологическое общество исключили из Европейской Федерации психологических ассоциаций, говорится в обращении президиума общества."Испытывая беспрецедентное давление, Исполком ЕФПА был вынужден рассмотреть заявление украинских коллег. В связи с чем было созвано внеочередное заседание Президентского Совета ЕФПА 3 марта 2022 года по вопросу статуса РПО в ЕФПА. Результатом такого беспрецедентного давления, несмотря на предложение РПО о временном приостановлении членства в ЕФПА, а также на заявления ЕФПА о том, что она не является политической организацией, стало ничем не обоснованное, не единогласное решение об исключении РПО из ЕФПА, продиктованное требованиями отдельных членов Ассоциации в свете похожих реакций некоторых европейских структур", - сказано в документе.Заявление об исключении направила Национальная психологическая ассоциация Украины, добавили в обращении. Российское общество не может согласиться с такой позицией и считает, что такой шаг продиктован дискриминацией по национальному признаку в научном обществе."Категорически не можем согласиться с абсурдными, граничащими с цинизмом, упрёками и обвинениями некоторых зарубежных коллег в адрес российских психологов в том, что они оказывают помощь "не тем беженцам" или "не тем детям", якобы непосредственно участвуют в подготовке и проведении военных операций", - уточнили в документе.Работа с другими международными психологическими ассоциациями продолжается, добавили в обращении.

https://ria.ru/20220303/etika-1776387060.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/koshki-1776334307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия