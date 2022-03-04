https://ria.ru/20220304/sanktsii-1775905113.html

Газовая блокада. Возможна ли энергетическая война России с Евросоюзом

Газовая блокада. Возможна ли энергетическая война России с Евросоюзом - РИА Новости, 04.03.2022

Газовая блокада. Возможна ли энергетическая война России с Евросоюзом

Уходящая зима стала тяжелым испытанием для европейцев из-за высоких цен на топливо. При этом политики все активнее настаивают на отказе от российского газа, на... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T08:00

2022-03-04T08:00

2022-03-04T08:02

экономика

жозеп боррель

газпром

еврокомиссия

россия

сергей пикин

северный поток

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Уходящая зима стала тяжелым испытанием для европейцев из-за высоких цен на топливо. При этом политики все активнее настаивают на отказе от российского газа, на который сейчас приходится около 40% потребления в ЕС. Поставки пока только увеличиваются. Готов ли Брюссель опрокинуть мир в энергетический кризис — в материале РИА Новости.Топливный популизмВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил: хотя антироссийские санкции нанесут ущерб и Европе, эту цену надо заплатить. Однако немедленное прекращение закупок топлива грозит турбулентностью на рынке.В свою очередь, член Еврокомиссии Кадри Симсон предупреждает, что Москва сама может отключить газ, и призывает к этому готовиться. По ее мнению, полной энергетической безопасности удастся достичь уже к концу этого сезона.Глава МИД Великобритании Лиз Трасс просит других участников G7 ограничить импорт газа и нефти из России. Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек отметил, что Берлин готов вовсе отказаться от российского сырья. Цены поначалу вырастут, но у ФРГ есть альтернативные поставщики, которые перекроют дефицит, уверен он. Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил: пока поставкам ничего не угрожает, но в среднесрочной перспективе Вена снизит энергетическую зависимость от Москвы.В бельгийском аналитическом центре Bruegel считают, что следующую зиму Евросоюз вполне может пережить без российского голубого топлива. По оценкам аналитиков, серьезного экономического ущерба из-за разрыва с Москвой ЕС избежит, если сократит потребление газа на 15% и перейдет на американский сжиженный (СПГ). При этом заполнение подземных хранилищ (ПХГ) хотя бы наполовину обойдется не в десять миллиардов евро, как сейчас, а в 70.Ситуация, прямо скажем, непростая. В конце минувшего года цены на газ перевалили за две тысячи долларов. ПХГ в Евросоюзе заполнены только на 29,5%, отмечают в "Газпроме". В Германии, например, — 29,4%, во Франции — 22,9%. В апреле 2021-го этот показатель был близок к 33%, в этот раз ожидается, что не будет и 20."Газпром" увеличил поставки в феврале. В Италию — на 135,5%, в Польшу — на 41,1, в Болгарию — на 26,4, в Словению — на 53,7, в Боснию и Герцеговину — на 17,6.У России четыре маршрута в Европу: "Турецкий поток", "Ямал — Европа" (через Белоруссию в Польшу), украинский транзит и "Северный поток". Должен был быть еще "Северный поток — 2", который построили, но так и не запустили. Сертификацию приостановили, одна из крупнейших нефтегазовых компаний Shell вышла из всех проектов "Газпрома", а оператор Nord Stream 2 AG, как передает Reuters, на грани банкротства. Но другим трубопроводам это пока не грозит.С начала военной спецоперации "Газпром" даже увеличил подачу топлива по украинскому направлению до предусмотренных по контракту 109 миллионов кубометров в сутки. По "Северному потоку" гонят около 156 миллионов при пропускной способности в 165. "Ямал — Европу" пока задействуют лишь для балансировки поставок, но если возникнут какие-то проблемы, включат на полную.Теоретически отказаться от российского сырья можно, но это приведет не к переделу энергетического рынка, а к его полной трансформации. Россия производит одну шестую часть мирового газа, европейские клиенты потребляют 40% этого объема. Поэтому угрозы угрозами, но "Газпромбанк" от SWIFT не отключили — через него проходит большая часть платежей.Альтернатива РоссииСейчас у Брюсселя фактически нет альтернативы. Газ в Европу поступает еще из Азербайджана, Алжира, Ливии и Норвегии, но там не могут увеличить добычу.В 2021-м норвежцы подняли поставки на четыре процента — до 112,5 миллиарда кубометров, однако заявили, что это максимум, который уже не превзойти. Азербайджан за год подает в Евросоюз около десяти миллиардов кубометров, Алжир — 22, Ливия — 11. Россия же в прошлом году закачала в ЕС 131 миллиард.Еврокомиссия просила Катар и США о дополнительном СПГ, но ответ был неутешительным. Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби сообщил, что все уже расписано в долгосрочных контрактах. Если поставки перебросить, рынок не выдержит и ответит скачком цен.К тому же могут возникнуть проблемы с инфраструктурой. Терминалы по переработке сжиженного газа распределены в Европе крайне неравномерно. В Германии их нет, зато Испания располагает четвертью мощностей, но в общеевропейскую систему они интегрированы плохо."В мире нет профицита голубого топлива. Если Евросоюз откажется от российского, альтернатива обойдется примерно в три тысячи долларов за кубометр. При этом газа лишатся Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. ЕС придется скупить половину рынка СПГ, а у Москвы, в свою очередь, нет способов восполнить объемы тем, кто раньше потреблял сжиженный газ", — говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.Впрочем, кое-что Россия все-таки сможет поставлять за границу. Среди очевидных направлений — Китай. Туда собираются тянуть второй трубопровод."Котировки в три тысячи долларов обернутся двукратным подорожанием всего, что есть в Евросоюзе. Кроме того, мировой энергетический рынок погрузится в кризис. Думаю, запреты продлятся одну зиму, и на этом все кончится. России будет проще, чем остальному миру. "Газпром" экспортирует только треть своей добычи. Ну да, потеряет выручку, но российские потребители большой разницы не почувствуют", — рассуждает собеседник РИА Новости. Отметим, что 2 марта цены на газ уже перевалили за 2,2 тысячи, установив новый рекорд.Впрочем, дело не только в нынешнем кризисе. Евросоюз давно взял курс на декарбонизацию экономики. "Но если раньше они собирались снижать зависимость с 2030-го, то теперь постараются быстрее. Что касается России, у нас до сих пор была стратегия перехода на водород. В связи с санкциями эта задача осложняется, пока еще ничего не понятно", — указывает директор Фонда энергетического развития.Начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов считает, что в среднесрочной перспективе, например, к 2025-му, Евросоюз вполне может решить проблему последствий отключения российского газа. "К этому времени в мире начнут производить больше СПГ, заключат новые контракты, построят соответствующую инфраструктуру. С точки зрения экономики это не слишком рационально, но сегодня главную роль играет политика", — отмечает эксперт.В этом случае рубль переживет сильную девальвацию. Но есть и хорошие новости: газ на внутреннем рынке подешевеет, так как предложение превысит спрос. Кроме того, "Газпром" направит больше топлива в Китай.Таким образом, учитывая сложную политическую ситуацию в мире, угрозы Евросоюза не стоит считать пустыми. Там давно вынашивали эти планы. Хотя быстро реализовать замысел вряд ли удастся, России нужно заранее подумать, как себя защитить.

https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, жозеп боррель, газпром, еврокомиссия, россия, сергей пикин, северный поток, санкции в отношении россии, северный поток — 2, турецкий поток, shell, владислав гавриков, природный газ