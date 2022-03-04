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Вице-премьер Украины призвал Samsung приостановить поставки в Россию
Вице-премьер Украины призвал Samsung приостановить поставки в Россию - РИА Новости, 04.03.2022
Вице-премьер Украины призвал Samsung приостановить поставки в Россию
Вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал южнокорейскую компанию Samsung приостановить поставки товаров в Россию и... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:44
2022-03-04T15:44
экономика
владимир путин
сша
россия
samsung
украина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал южнокорейскую компанию Samsung приостановить поставки товаров в Россию и заблокировать россиянам доступ к Samsung Pay на фоне военной операции на Украине."Я обращаюсь к вам с просьбой временно приостановить предоставление услуг и поставки продукции Samsung в Российскую Федерацию, в том числе заблокировать доступ к Samsung Pay, Samsung-Galaxy Store и Samsung Shop", - говорится в заявлении Федорова, опубликованном на его странице в Twitter.Вице-премьер отметил, что такой шаг свидетельствовал бы о заботе "о мире во всем мире".Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея в четверг заявило, что южнокорейские смартфоны, стиральные машины, автомобили и другие потребительские товары не будут подпадать под американские санкции против РФ, если поставляются не для военных нужд.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
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экономика, владимир путин, сша, россия, samsung, украина
15:44 04.03.2022
 
Вице-премьер Украины призвал Samsung приостановить поставки в Россию

Вице-премьер Украины Федоров призвал Samsung приостановить поставки в Россию

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ фирменном салоне Samsung Electronics в Москве
В фирменном салоне Samsung Electronics в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В фирменном салоне Samsung Electronics в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал южнокорейскую компанию Samsung приостановить поставки товаров в Россию и заблокировать россиянам доступ к Samsung Pay на фоне военной операции на Украине.
"Я обращаюсь к вам с просьбой временно приостановить предоставление услуг и поставки продукции Samsung в Российскую Федерацию, в том числе заблокировать доступ к Samsung Pay, Samsung-Galaxy Store и Samsung Shop", - говорится в заявлении Федорова, опубликованном на его странице в Twitter.
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Cisco приостановил бизнес-операции в России и Белоруссии
Вице-премьер отметил, что такой шаг свидетельствовал бы о заботе "о мире во всем мире".
Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея в четверг заявило, что южнокорейские смартфоны, стиральные машины, автомобили и другие потребительские товары не будут подпадать под американские санкции против РФ, если поставляются не для военных нужд.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
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