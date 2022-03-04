https://ria.ru/20220304/samsung-1776536740.html

Вице-премьер Украины призвал Samsung приостановить поставки в Россию

Вице-премьер Украины призвал Samsung приостановить поставки в Россию - РИА Новости, 04.03.2022

Вице-премьер Украины призвал Samsung приостановить поставки в Россию

Вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал южнокорейскую компанию Samsung приостановить поставки товаров в Россию и... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:44

2022-03-04T15:44

2022-03-04T15:44

экономика

владимир путин

сша

россия

samsung

украина

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал южнокорейскую компанию Samsung приостановить поставки товаров в Россию и заблокировать россиянам доступ к Samsung Pay на фоне военной операции на Украине."Я обращаюсь к вам с просьбой временно приостановить предоставление услуг и поставки продукции Samsung в Российскую Федерацию, в том числе заблокировать доступ к Samsung Pay, Samsung-Galaxy Store и Samsung Shop", - говорится в заявлении Федорова, опубликованном на его странице в Twitter.Вице-премьер отметил, что такой шаг свидетельствовал бы о заботе "о мире во всем мире".Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея в четверг заявило, что южнокорейские смартфоны, стиральные машины, автомобили и другие потребительские товары не будут подпадать под американские санкции против РФ, если поставляются не для военных нужд.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

https://ria.ru/20220304/cisco-1776517397.html

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сша

россия

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, сша, россия, samsung, украина