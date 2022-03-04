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Российские дипломаты добиваются от Канады объяснений по задержанию самолета
Российские дипломаты добиваются от Канады объяснений по задержанию самолета - РИА Новости, 04.03.2022
Российские дипломаты добиваются от Канады объяснений по задержанию самолета
Российские дипломаты добиваются разъяснений по поводу задержания самолета с россиянами от МИД Канады, где пока не владеют информацией, сказал РИА Новости посол... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T00:44
2022-03-04T02:53
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Российские дипломаты добиваются разъяснений по поводу задержания самолета с россиянами от МИД Канады, где пока не владеют информацией, сказал РИА Новости посол РФ Олег Степанов.Канадский министр транспорта Омар Альхабра ранее сообщил, что самолет с россиянами на борту был задержан в аэропорту города Йеллоунайф на севере страны.По его словам, российский консул разбирается в ситуации.Телеканал CBC со ссылкой на министерство транспорта сообщает, что на борту зафрахтованного самолета находятся два россиянина. Пассажиры направлялись в деревню Резольют на территории Нунавут для дальнейшего наземного путешествия.Дайана Арчи, министр инфраструктуры Северо-Западных территорий, столицей которых является Йеллоунайф, заявила, что прибытие самолета Dassault Falcon 900 первоначально не вызвало никаких подозрений."По нашим данным, этот самолет зарегистрирован на имя компании в Австрии. Он вылетел из Женевы. Не было никакой тревоги, пока пограничники в Йеллоунайфе не установили, что на борту находятся россияне", - приводит слова министра местное Cabin Radio.Радио также сообщает, что путешествие было организовано компанией Transglobal Car Expedition.Ранее Канада сообщила о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов с связи с ситуацией на Украине.
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в мире, канада, украина, россия
00:44 04.03.2022 (обновлено: 02:53 04.03.2022)
 
Российские дипломаты добиваются от Канады объяснений по задержанию самолета

Посол Степанов: дипломаты добиваются от Канады объяснений по поводу задержания самолета

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол России в Канаде Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол России в Канаде Олег Степанов
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Российские дипломаты добиваются разъяснений по поводу задержания самолета с россиянами от МИД Канады, где пока не владеют информацией, сказал РИА Новости посол РФ Олег Степанов.
Канадский министр транспорта Омар Альхабра ранее сообщил, что самолет с россиянами на борту был задержан в аэропорту города Йеллоунайф на севере страны.
"Продолжаем добиваться ответа от МИД. Направили запрос ещё вчера (в среду) вечером. По состоянию на сегодняшнее утро там не обладали информацией об этом происшествии. Сказали, что так же, как и мы, узнали из сообщений СМИ", - сказал посол.
По его словам, российский консул разбирается в ситуации.
Телеканал CBC со ссылкой на министерство транспорта сообщает, что на борту зафрахтованного самолета находятся два россиянина. Пассажиры направлялись в деревню Резольют на территории Нунавут для дальнейшего наземного путешествия.
Дайана Арчи, министр инфраструктуры Северо-Западных территорий, столицей которых является Йеллоунайф, заявила, что прибытие самолета Dassault Falcon 900 первоначально не вызвало никаких подозрений.
"По нашим данным, этот самолет зарегистрирован на имя компании в Австрии. Он вылетел из Женевы. Не было никакой тревоги, пока пограничники в Йеллоунайфе не установили, что на борту находятся россияне", - приводит слова министра местное Cabin Radio.
Радио также сообщает, что путешествие было организовано компанией Transglobal Car Expedition.
Ранее Канада сообщила о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов с связи с ситуацией на Украине.
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