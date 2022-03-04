https://ria.ru/20220304/samolet-1776390308.html

Российские дипломаты добиваются от Канады объяснений по задержанию самолета

Российские дипломаты добиваются от Канады объяснений по задержанию самолета - РИА Новости, 04.03.2022

Российские дипломаты добиваются от Канады объяснений по задержанию самолета

Российские дипломаты добиваются разъяснений по поводу задержания самолета с россиянами от МИД Канады, где пока не владеют информацией, сказал РИА Новости посол... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T00:44

2022-03-04T00:44

2022-03-04T02:53

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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Российские дипломаты добиваются разъяснений по поводу задержания самолета с россиянами от МИД Канады, где пока не владеют информацией, сказал РИА Новости посол РФ Олег Степанов.Канадский министр транспорта Омар Альхабра ранее сообщил, что самолет с россиянами на борту был задержан в аэропорту города Йеллоунайф на севере страны.По его словам, российский консул разбирается в ситуации.Телеканал CBC со ссылкой на министерство транспорта сообщает, что на борту зафрахтованного самолета находятся два россиянина. Пассажиры направлялись в деревню Резольют на территории Нунавут для дальнейшего наземного путешествия.Дайана Арчи, министр инфраструктуры Северо-Западных территорий, столицей которых является Йеллоунайф, заявила, что прибытие самолета Dassault Falcon 900 первоначально не вызвало никаких подозрений."По нашим данным, этот самолет зарегистрирован на имя компании в Австрии. Он вылетел из Женевы. Не было никакой тревоги, пока пограничники в Йеллоунайфе не установили, что на борту находятся россияне", - приводит слова министра местное Cabin Radio.Радио также сообщает, что путешествие было организовано компанией Transglobal Car Expedition.Ранее Канада сообщила о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов с связи с ситуацией на Украине.

https://ria.ru/20220302/samolety-1776091947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, канада, украина, россия