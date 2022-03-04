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https://ria.ru/20220304/sakhalin-1-1776407103.html
В Японии назвали "Сахалин-1" "важным проектом для энергообеспечения"
В Японии назвали "Сахалин-1" "важным проектом для энергообеспечения" - РИА Новости, 04.03.2022
В Японии назвали "Сахалин-1" "важным проектом для энергообеспечения"
Министр экономики, промышленности и торговли Японии Коити Хагиуда назвал "Сахалин-1" важным проектом, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T06:17
2022-03-04T06:17
сша
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китай
в мире
япония
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ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Министр экономики, промышленности и торговли Японии Коити Хагиуда назвал "Сахалин-1" важным проектом, сообщило агентство Киодо."Сахалин-1" является важным проектом для стабильности энергетических поставок Японии", - сказал министр в связи с информацией о выходе из проекта американской компании ExxonMobil.В среду американский нефтегазовый гигант ExxonMobil объявил, что начал разработку шагов для выхода из проекта "Сахалин-1" из-за ситуации на Украине, где Россия проводит военную операцию.ExxonMobil управляет проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний.ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В Китае компания занимается продажей сжиженного природного газа и нефтехимической продукции, а также управляет двумя производствами смазочных материалов.Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
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сша, россия, китай, в мире, япония
06:17 04.03.2022
 
В Японии назвали "Сахалин-1" "важным проектом для энергообеспечения"

Японский министр Хагиуда назвал "Сахалин-1" "важным проектом для энергообеспечения"

© Exxon Mobil CorporationБереговой комплекс подготовки нефти Чайво, ядро инфраструктуры проекта "Сахалин-1", куда поступает продукция со всех буровых площадок
Береговой комплекс подготовки нефти Чайво, ядро инфраструктуры проекта Сахалин-1, куда поступает продукция со всех буровых площадок
© Exxon Mobil Corporation
Береговой комплекс подготовки нефти Чайво, ядро инфраструктуры проекта "Сахалин-1", куда поступает продукция со всех буровых площадок
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Министр экономики, промышленности и торговли Японии Коити Хагиуда назвал "Сахалин-1" важным проектом, сообщило агентство Киодо.
"Сахалин-1" является важным проектом для стабильности энергетических поставок Японии", - сказал министр в связи с информацией о выходе из проекта американской компании ExxonMobil.
В среду американский нефтегазовый гигант ExxonMobil объявил, что начал разработку шагов для выхода из проекта "Сахалин-1" из-за ситуации на Украине, где Россия проводит военную операцию.
ExxonMobil управляет проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний.
ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В Китае компания занимается продажей сжиженного природного газа и нефтехимической продукции, а также управляет двумя производствами смазочных материалов.
Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
Работник на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 05:41
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