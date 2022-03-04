В Японии назвали "Сахалин-1" "важным проектом для энергообеспечения"
Японский министр Хагиуда назвал "Сахалин-1" "важным проектом для энергообеспечения"
© Exxon Mobil CorporationБереговой комплекс подготовки нефти Чайво, ядро инфраструктуры проекта "Сахалин-1", куда поступает продукция со всех буровых площадок
Береговой комплекс подготовки нефти Чайво, ядро инфраструктуры проекта "Сахалин-1", куда поступает продукция со всех буровых площадок
ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Министр экономики, промышленности и торговли Японии Коити Хагиуда назвал "Сахалин-1" важным проектом, сообщило агентство Киодо.
"Сахалин-1" является важным проектом для стабильности энергетических поставок Японии", - сказал министр в связи с информацией о выходе из проекта американской компании ExxonMobil.
ExxonMobil управляет проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний.
Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%.
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