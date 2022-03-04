https://ria.ru/20220304/ryukzak-1776545463.html

К посольству России в Нидерландах бросили рюкзак с коктейлем Молотова

К посольству России в Нидерландах бросили рюкзак с коктейлем Молотова - РИА Новости, 04.03.2022

К посольству России в Нидерландах бросили рюкзак с коктейлем Молотова

На территорию консульского отдела посольства РФ в Нидерландах забросили рюкзак с зажигательной смесью, здание было оцеплено полицией, ведется следствие,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:13

2022-03-04T16:13

2022-03-04T16:14

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ПАРИЖ, 4 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. На территорию консульского отдела посольства РФ в Нидерландах забросили рюкзак с зажигательной смесью, здание было оцеплено полицией, ведется следствие, сообщила РИА Новости первый секретарь российской дипмиссии в Гааге Ирина Гридина."Вечером 3 марта 2022 года на территорию консульского отдела посольства России в Нидерландах был заброшен подозрительный предмет. Как впоследствии выяснилось, это был рюкзак с зажигательной смесью внутри ("коктейль Молотова"), который, к счастью, не сработал", - рассказала Гридина.По ее словам, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники голландских правоохранительных органов, а также саперы. Здание консульского отдела было оцеплено полицией."В настоящее время ведется следствие. Изъятый рюкзак с зажигательной смесью отправлен на экспертизу", - добавили в посольстве.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220303/posolstvo-1776263479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нидерланды, россия