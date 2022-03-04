https://ria.ru/20220304/rt-1776389223.html

RT America прекратит производство контента после более чем 10 лет эфира

RT America прекратит производство контента после более чем 10 лет эфира - РИА Новости, 04.03.2022

RT America прекратит производство контента после более чем 10 лет эфира

Телеканал RT America прекратит производство контента после более чем десяти лет в эфире, работающая с телеканалом продюсерская компания T&R productions объявила РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T00:13

2022-03-04T00:13

2022-03-04T11:12

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Телеканал RT America прекратит производство контента после более чем десяти лет в эфире, работающая с телеканалом продюсерская компания T&R productions объявила об остановке производства и увольнении сотрудников в США.Как заявил глава RT America Михаил Солодовников, в результате "непредвиденных событий и прерывания обычной деловой деятельности" T&R Productions прекращает работу во всех бюро в США.Ранее СМИ сообщили, что крупнейшая в США компания прямого телерадиовещания DirecTV намерена исключить телеканал RT America из своей сетки на фоне продолжающегося конфликта на Украине.В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такой шаг стал одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. Под запрет попали RT, Sputnik и их дочерние структуры. В Евросоюзе уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в тиктоке и инстаграме, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в инстаграме уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в тиктоке в странах ЕС также заблокированы.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским медиа, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220303/rt-1776329016.html

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Максим Горбачев

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