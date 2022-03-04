https://ria.ru/20220304/rt-1776389223.html
RT America прекратит производство контента после более чем 10 лет эфира
RT America прекратит производство контента после более чем 10 лет эфира - РИА Новости, 04.03.2022
RT America прекратит производство контента после более чем 10 лет эфира
Телеканал RT America прекратит производство контента после более чем десяти лет в эфире, работающая с телеканалом продюсерская компания T&R productions объявила РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T00:13
2022-03-04T00:13
2022-03-04T11:12
в мире
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148586/16/1485861677_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_85a33d511bfd99042d047b1375925961.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Телеканал RT America прекратит производство контента после более чем десяти лет в эфире, работающая с телеканалом продюсерская компания T&R productions объявила об остановке производства и увольнении сотрудников в США.Как заявил глава RT America Михаил Солодовников, в результате "непредвиденных событий и прерывания обычной деловой деятельности" T&R Productions прекращает работу во всех бюро в США.Ранее СМИ сообщили, что крупнейшая в США компания прямого телерадиовещания DirecTV намерена исключить телеканал RT America из своей сетки на фоне продолжающегося конфликта на Украине.В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такой шаг стал одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. Под запрет попали RT, Sputnik и их дочерние структуры. В Евросоюзе уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в тиктоке и инстаграме, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в инстаграме уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в тиктоке в странах ЕС также заблокированы.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским медиа, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20220303/rt-1776329016.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148586/16/1485861677_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_4ff0f765768dad8cec4243be648dabea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша
00:13 04.03.2022 (обновлено: 11:12 04.03.2022)
RT America прекратит производство контента после более чем 10 лет эфира
Телеканал RT America прекратит производство контента после более чем десяти лет эфира
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Телеканал RT America прекратит
производство контента после более чем десяти лет в эфире, работающая с телеканалом продюсерская компания T&R productions объявила об остановке производства и увольнении сотрудников в США.
"RT America прекратит производство после более чем десятилетия в эфире", — говорится в сообщении телеканала в телеграме.
Как заявил глава RT America Михаил Солодовников, в результате "непредвиденных событий и прерывания обычной деловой деятельности" T&R Productions прекращает работу во всех бюро в США.
Ранее СМИ сообщили, что крупнейшая в США компания прямого телерадиовещания DirecTV намерена исключить телеканал RT America из своей сетки на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такой шаг стал одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. Под запрет попали RT, Sputnik и их дочерние структуры. В Евросоюзе уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в тиктоке и инстаграме, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.
Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в инстаграме уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в тиктоке в странах ЕС также заблокированы.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским медиа, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.