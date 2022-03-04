https://ria.ru/20220304/rostelekom-1776622336.html
Сети "Ростелекома" работают в обычном режиме
Сети "Ростелекома" работают в обычном режиме - РИА Новости, 04.03.2022
Сети "Ростелекома" работают в обычном режиме
Цифровая инфраструктура и сети связи "Ростелекома" функционируют в нормальном режиме и после того, как американский провайдер Cogent Communications приостановил РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T23:00
2022-03-04T23:00
2022-03-04T23:17
экономика
технологии
ростелеком
россия
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Цифровая инфраструктура и сети связи "Ростелекома" функционируют в нормальном режиме и после того, как американский провайдер Cogent Communications приостановил сотрудничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что американский интернет-провайдер Cogent Communications приостанавливает сотрудничество с российскими клиентами с 20.00 мск."Следим за развитием ситуации и влиянием на связность сетей. В целом цифровая инфраструктура и сети связи компании функционируют в штатном режиме, все категории клиентов могут пользоваться услугой передачи данных по условиям подключенных тарифных планов", - говорится в сообщении "Ростелекома".
https://ria.ru/20220304/sap-1776587270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, ростелеком, россия, в мире
23:00 04.03.2022 (обновлено: 23:17 04.03.2022)
Сети "Ростелекома" работают в обычном режиме
Сети "Ростелекома" работают в обычном режиме после приостановки сотрудничества с Cogent