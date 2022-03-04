https://ria.ru/20220304/rossiya-1776499555.html

Россия все равно решит поставленные задачи, заявил Путин

Россия все равно решит поставленные задачи, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2022

Россия все равно решит поставленные задачи, заявил Путин

Россия в любом случае решит задачи, которые стоят перед ней, заявил Владимир Путин."Мы уже неоднократно показывали и готовы показать в очередной раз. Если... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:16

2022-03-04T14:16

2022-03-04T22:20

владимир путин

россия

в мире

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия в любом случае решит задачи, которые стоят перед ней, заявил Владимир Путин."Мы уже неоднократно показывали и готовы показать в очередной раз. Если кто-то не хочет с нами сотрудничать в рамках единой кооперации и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб, конечно, и нам, но в чем? Нам придется сдвинуть некоторые проекты чуть-чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции так, как мы это делали по целому ряду других проектов", — отметил президент.По его словам, в долгосрочной перспективе это даже пойдет России на пользу благодаря этим новым компетенциям.Глава государства также посоветовал соседним странам не нагнетать ситуацию и не вводить ограничения. Он подчеркнул, что Москва продолжит выполнять свои обязательства."Все наши действия <…> возникают всегда исключительно в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации", — добавил Путин.Президент также призвал всех задуматься о том, как нормализовать отношения.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776476650.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, россия, в мире