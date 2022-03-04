https://ria.ru/20220304/rossiya-1776499555.html
Россия все равно решит поставленные задачи, заявил Путин
Россия все равно решит поставленные задачи, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2022
Россия все равно решит поставленные задачи, заявил Путин
Россия в любом случае решит задачи, которые стоят перед ней, заявил Владимир Путин."Мы уже неоднократно показывали и готовы показать в очередной раз. Если... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:16
2022-03-04T14:16
2022-03-04T22:20
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия в любом случае решит задачи, которые стоят перед ней, заявил Владимир Путин."Мы уже неоднократно показывали и готовы показать в очередной раз. Если кто-то не хочет с нами сотрудничать в рамках единой кооперации и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб, конечно, и нам, но в чем? Нам придется сдвинуть некоторые проекты чуть-чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции так, как мы это делали по целому ряду других проектов", — отметил президент.По его словам, в долгосрочной перспективе это даже пойдет России на пользу благодаря этим новым компетенциям.Глава государства также посоветовал соседним странам не нагнетать ситуацию и не вводить ограничения. Он подчеркнул, что Москва продолжит выполнять свои обязательства."Все наши действия <…> возникают всегда исключительно в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации", — добавил Путин.Президент также призвал всех задуматься о том, как нормализовать отношения.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776476650.html
https://ria.ru/20220304/biznes-1776427113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, в мире
14:16 04.03.2022 (обновлено: 22:20 04.03.2022)
Россия все равно решит поставленные задачи, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россия все равно решит поставленные перед собой задачи
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия в любом случае решит задачи, которые стоят перед ней, заявил Владимир Путин.
"Мы уже неоднократно показывали и готовы показать в очередной раз. Если кто-то не хочет с нами сотрудничать в рамках единой кооперации и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб, конечно, и нам, но в чем? Нам придется сдвинуть некоторые проекты чуть-чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции так, как мы это делали по целому ряду других проектов", — отметил президент.
По его словам, в долгосрочной перспективе это даже пойдет России
на пользу благодаря этим новым компетенциям.
Глава государства также посоветовал соседним странам не нагнетать ситуацию и не вводить ограничения. Он подчеркнул, что Москва
продолжит выполнять свои обязательства.
"Все наши действия <…> возникают всегда исключительно в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации", — добавил Путин.
Президент также призвал всех задуматься о том, как нормализовать отношения.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины
. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.