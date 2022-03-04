https://ria.ru/20220304/rossiya-1776496140.html
Россия только отвечает на негативные действия других стран, заявил Путин
Россия только отвечает на негативные действия других стран, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2022
Россия только отвечает на негативные действия других стран, заявил Путин
Россия только отвечает на негативные действия других стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:06
2022-03-04T14:06
2022-03-04T14:33
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия только отвечает на негативные действия других стран, заявил президент РФ Владимир Путин."Все наши действия, если они возникают, они возникают всегда исключительно в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации. Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения, нормально сотрудничать, нормально развивать отношения", - сказал Путин на церемонии поднятия флага на пароме "Маршал Рокоссовский".
https://ria.ru/20220304/namereniya-1776495230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, в мире
14:06 04.03.2022 (обновлено: 14:33 04.03.2022)
Россия только отвечает на негативные действия других стран, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россия только отвечает на негативные действия других стран