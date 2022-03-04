https://ria.ru/20220304/rossiya-1776496140.html

Россия только отвечает на негативные действия других стран, заявил Путин

Россия только отвечает на негативные действия других стран, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2022

Россия только отвечает на негативные действия других стран, заявил Путин

Россия только отвечает на негативные действия других стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:06

2022-03-04T14:06

2022-03-04T14:33

владимир путин

россия

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия только отвечает на негативные действия других стран, заявил президент РФ Владимир Путин."Все наши действия, если они возникают, они возникают всегда исключительно в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации. Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения, нормально сотрудничать, нормально развивать отношения", - сказал Путин на церемонии поднятия флага на пароме "Маршал Рокоссовский".

https://ria.ru/20220304/namereniya-1776495230.html

россия

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Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, россия, в мире