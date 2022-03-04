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"Роскосмос" приостанавливает публикации в Facebook по требованию РКН
"Роскосмос" приостанавливает публикации в Facebook по требованию РКН - РИА Новости, 04.03.2022
"Роскосмос" приостанавливает публикации в Facebook по требованию РКН
Госкорпорация "Роскосмос", выполняя требования Роскомнадзора, приостанавливает публикацию материалов в соцсети Facebook, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T21:41
2022-03-04T21:41
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
роскосмос
facebook
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос", выполняя требования Роскомнадзора, приостанавливает публикацию материалов в соцсети Facebook, сообщила в пятницу пресс-служба госкорпорации."В рамках выполнения требований Роскомнадзора госкорпорация "Роскосмос" приостанавливает публикацию материалов на своей странице в Facebook в РФ", - указано в сообщении.Ранее в пятницу сообщалось, что Роскомнадзор приступил к блокировке Facebook на территории РФ из-за дискриминации российских СМИ за рубежом.
https://ria.ru/20220304/facebook-1776608220.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), роскосмос, facebook
21:41 04.03.2022
 
"Роскосмос" приостанавливает публикации в Facebook по требованию РКН

"Роскосмос" приостанавливает публикацию материалов в Facebook по требованию РКН

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Роскосмос"
Стенд госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стенд госкорпорации "Роскосмос"
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос", выполняя требования Роскомнадзора, приостанавливает публикацию материалов в соцсети Facebook, сообщила в пятницу пресс-служба госкорпорации.
"В рамках выполнения требований Роскомнадзора госкорпорация "Роскосмос" приостанавливает публикацию материалов на своей странице в Facebook в РФ", - указано в сообщении.
Ранее в пятницу сообщалось, что Роскомнадзор приступил к блокировке Facebook на территории РФ из-за дискриминации российских СМИ за рубежом.
Логотипы Facebook и Meta - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 21:03
Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook в России
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоскосмосFacebook
 
 
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