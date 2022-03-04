https://ria.ru/20220304/roskosmos-1776613236.html
"Роскосмос" приостанавливает публикации в Facebook по требованию РКН
"Роскосмос" приостанавливает публикации в Facebook по требованию РКН - РИА Новости, 04.03.2022
"Роскосмос" приостанавливает публикации в Facebook по требованию РКН
Госкорпорация "Роскосмос", выполняя требования Роскомнадзора, приостанавливает публикацию материалов в соцсети Facebook, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T21:41
2022-03-04T21:41
2022-03-04T21:41
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
роскосмос
facebook
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос", выполняя требования Роскомнадзора, приостанавливает публикацию материалов в соцсети Facebook, сообщила в пятницу пресс-служба госкорпорации."В рамках выполнения требований Роскомнадзора госкорпорация "Роскосмос" приостанавливает публикацию материалов на своей странице в Facebook в РФ", - указано в сообщении.Ранее в пятницу сообщалось, что Роскомнадзор приступил к блокировке Facebook на территории РФ из-за дискриминации российских СМИ за рубежом.
https://ria.ru/20220304/facebook-1776608220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), роскосмос, facebook
"Роскосмос" приостанавливает публикации в Facebook по требованию РКН
"Роскосмос" приостанавливает публикацию материалов в Facebook по требованию РКН