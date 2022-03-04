https://ria.ru/20220304/rosatom-1776542485.html

"Росатом" научился работать в условиях внешнего давления, заявил Лихачев

"Росатом" научился работать в условиях внешнего давления, заявил Лихачев - РИА Новости, 04.03.2022

"Росатом" научился работать в условиях внешнего давления, заявил Лихачев

Стратегические цели российской атомной отрасли в нынешних условиях сохраняются, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:03

2022-03-04T16:03

2022-03-04T16:21

космос - риа наука

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Стратегические цели российской атомной отрасли в нынешних условиях сохраняются, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Нам не привыкать жить и трудиться в условиях внешнего давления и санкционных ограничений. Но мы уже научились работать в такой обстановке. Все наши стратегические цели сохраняются", - сказал Лихачев в обращении к работникам атомной отрасли РФ."Друзья, мы все понимаем, что нам предстоит работать в абсолютно новых и экстремально сложных условиях. И для нас сейчас самое главное – быть вместе со своей страной в горе и радости. Наш долг - обеспечить ритмичную, бесперебойную работу всех предприятий, выполнить все поставленные перед нами задачи и обязательства перед клиентами", - добавил он.По его словам, как и прежде, государство рассчитывает на атомную отрасль в таких важных вопросах, как выработка электроэнергии и безопасность, решение экологических задач, реализация арктических проектов и многих других."Росатом" на фоне нынешней ситуации будет расширять существующие производства, открывать новые предприятия, создавать высококвалифицированные рабочие места, добавил Лихачев."Сегодня у нашей страны появляются новые задачи по обеспечению технологического суверенитета, значит, и у нас с вами будет больше работы. Мы будем расширять существующие производства, открывать новые предприятия, создавать высококвалифицированные рабочие места", - сказал он."Сложности и вызовы нас мобилизуют, мы не раз добивались рекордных результатов в таких условиях. Уверен, так будет и впредь", - добавил гендиректор "Росатома".

https://ria.ru/20220215/rak-1772820313.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия