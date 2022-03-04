https://ria.ru/20220304/rezolyutsiya-1776615201.html
Небензя не исключил, что гуманитарную резолюцию СБ ООН по Украине примут
Небензя не исключил, что гуманитарную резолюцию СБ ООН по Украине примут - РИА Новости, 04.03.2022
Небензя не исключил, что гуманитарную резолюцию СБ ООН по Украине примут
У проекта гуманитарной резолюции Франции и Мексики могут быть шансы на принятие, если будут учтены поправки России, заявил журналистам постпред РФ при ООН... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T21:57
2022-03-04T21:57
2022-03-04T22:03
в мире
василий небензя
украина
совет безопасности оон
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ООН, 4 мар - РИА Новости. У проекта гуманитарной резолюции Франции и Мексики могут быть шансы на принятие, если будут учтены поправки России, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы видели эту резолюцию. Думаю, у этой резолюции есть шанс быть принятой, если это будет гуманитарная резолюция", - сказал Небензя."Детали еще обсуждаются. Мы подали наши поправки. Посмотрим, как наши партнеры отреагируют", - добавил он.
https://ria.ru/20220304/nebenzya-1776604698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, василий небензя, украина, совет безопасности оон
21:57 04.03.2022 (обновлено: 22:03 04.03.2022)
Небензя не исключил, что гуманитарную резолюцию СБ ООН по Украине примут
Постпред при ООН Небензя не исключил, что гуманитарную резолюцию СБ ООН по Украине примут