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Небензя не исключил, что гуманитарную резолюцию СБ ООН по Украине примут
Небензя не исключил, что гуманитарную резолюцию СБ ООН по Украине примут - РИА Новости, 04.03.2022
Небензя не исключил, что гуманитарную резолюцию СБ ООН по Украине примут
У проекта гуманитарной резолюции Франции и Мексики могут быть шансы на принятие, если будут учтены поправки России, заявил журналистам постпред РФ при ООН... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T21:57
2022-03-04T22:03
в мире
василий небензя
украина
совет безопасности оон
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ООН, 4 мар - РИА Новости. У проекта гуманитарной резолюции Франции и Мексики могут быть шансы на принятие, если будут учтены поправки России, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы видели эту резолюцию. Думаю, у этой резолюции есть шанс быть принятой, если это будет гуманитарная резолюция", - сказал Небензя."Детали еще обсуждаются. Мы подали наши поправки. Посмотрим, как наши партнеры отреагируют", - добавил он.
https://ria.ru/20220304/nebenzya-1776604698.html
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в мире, василий небензя, украина, совет безопасности оон
21:57 04.03.2022 (обновлено: 22:03 04.03.2022)
 
Небензя не исключил, что гуманитарную резолюцию СБ ООН по Украине примут

Постпред при ООН Небензя не исключил, что гуманитарную резолюцию СБ ООН по Украине примут

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 4 мар - РИА Новости. У проекта гуманитарной резолюции Франции и Мексики могут быть шансы на принятие, если будут учтены поправки России, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы видели эту резолюцию. Думаю, у этой резолюции есть шанс быть принятой, если это будет гуманитарная резолюция", - сказал Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 20:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя обвинил Запад и Киев в искусственном разжигании истерии по Украине
"Детали еще обсуждаются. Мы подали наши поправки. Посмотрим, как наши партнеры отреагируют", - добавил он.
 
В миреВасилий НебензяУкраинаСовет Безопасности ООН
 
 
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