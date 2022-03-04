https://ria.ru/20220304/rezolyutsiya-1776615201.html

Небензя не исключил, что гуманитарную резолюцию СБ ООН по Украине примут

Небензя не исключил, что гуманитарную резолюцию СБ ООН по Украине примут - РИА Новости, 04.03.2022

Небензя не исключил, что гуманитарную резолюцию СБ ООН по Украине примут

У проекта гуманитарной резолюции Франции и Мексики могут быть шансы на принятие, если будут учтены поправки России, заявил журналистам постпред РФ при ООН... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T21:57

2022-03-04T21:57

2022-03-04T22:03

в мире

василий небензя

украина

совет безопасности оон

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ООН, 4 мар - РИА Новости. У проекта гуманитарной резолюции Франции и Мексики могут быть шансы на принятие, если будут учтены поправки России, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы видели эту резолюцию. Думаю, у этой резолюции есть шанс быть принятой, если это будет гуманитарная резолюция", - сказал Небензя."Детали еще обсуждаются. Мы подали наши поправки. Посмотрим, как наши партнеры отреагируют", - добавил он.

https://ria.ru/20220304/nebenzya-1776604698.html

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, василий небензя, украина, совет безопасности оон