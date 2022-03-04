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Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до ССС-
Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до ССС- - РИА Новости, 04.03.2022
Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до ССС-
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте с ВВВ- РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T00:17
2022-03-04T10:21
экономика
россия
в мире
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings (S&amp;P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте с ВВВ- до CCC-, говорится в сообщении.Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понижен с BBB- до ССС-.Отмечается, что рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом.Рейтинги CCC+, CCC, и CCC- означают, что страна имеет трудности с платежеспособностью, возможность выплаты долгов зависит от благоприятной экономической конъюнктуры.
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экономика, россия, в мире
00:17 04.03.2022 (обновлено: 10:21 04.03.2022)
 
Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до ССС-

Агентство S&P понизило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте до CCC-

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМеждународный деловой центр "Москва-сити"
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Международный деловой центр "Москва-сити"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте с ВВВ- до CCC-, говорится в сообщении.
Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понижен с BBB- до ССС-.
Отмечается, что рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом.
Рейтинги CCC+, CCC, и CCC- означают, что страна имеет трудности с платежеспособностью, возможность выплаты долгов зависит от благоприятной экономической конъюнктуры.
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