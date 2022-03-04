https://ria.ru/20220304/reyting-1776389330.html
Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до ССС-
Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до ССС- - РИА Новости, 04.03.2022
Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до ССС-
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте с ВВВ- РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T00:17
2022-03-04T00:17
2022-03-04T10:21
экономика
россия
в мире
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте с ВВВ- до CCC-, говорится в сообщении.Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понижен с BBB- до ССС-.Отмечается, что рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом.Рейтинги CCC+, CCC, и CCC- означают, что страна имеет трудности с платежеспособностью, возможность выплаты долгов зависит от благоприятной экономической конъюнктуры.
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776379032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, в мире
00:17 04.03.2022 (обновлено: 10:21 04.03.2022)
Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до ССС-
Агентство S&P понизило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте до CCC-