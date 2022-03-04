https://ria.ru/20220304/reyting-1776389330.html

Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до ССС-

Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до ССС- - РИА Новости, 04.03.2022

Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до ССС-

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте с ВВВ- РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T00:17

2022-03-04T00:17

2022-03-04T10:21

экономика

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756667874_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_f362e07630dec7758e2b0ff7b134e62d.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте с ВВВ- до CCC-, говорится в сообщении.Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понижен с BBB- до ССС-.Отмечается, что рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом.Рейтинги CCC+, CCC, и CCC- означают, что страна имеет трудности с платежеспособностью, возможность выплаты долгов зависит от благоприятной экономической конъюнктуры.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776379032.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, в мире