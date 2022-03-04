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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220304/reysy-1776547942.html
EgyptAir отменила рейсы между Москвой и Каиром в пятницу, сообщил источник
EgyptAir отменила рейсы между Москвой и Каиром в пятницу, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2022
EgyptAir отменила рейсы между Москвой и Каиром в пятницу, сообщил источник
Египетская авиакомпания EgyptAir отменила авиарейсы между Москвой и Каиром в пятницу, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:21
2022-03-04T16:23
туризм
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КАИР, 4 мар - РИА Новости. Египетская авиакомпания EgyptAir отменила авиарейсы между Москвой и Каиром в пятницу, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании."Рейсы в обе стороны между Москвой и Каиром отменены", - сказал источник. Причины решения он не назвал.По данным сайта авиакомпании, рейсы MS729 (Москва-Каир) и MS730 (Каир-Москва) отменены были также в среду и четверг.Прямые рейсы между городами выполняет также российский "Аэрофлот", его рейсы пока не отменялись.
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новости - туризм, аэрофлот, egyptair, египет, россия, москва, каир (город)
16:21 04.03.2022 (обновлено: 16:23 04.03.2022)
 
EgyptAir отменила рейсы между Москвой и Каиром в пятницу, сообщил источник

Авиакомпания EgyptAir отменила рейсы между Москвой и Каиром в пятницу

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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КАИР, 4 мар - РИА Новости. Египетская авиакомпания EgyptAir отменила авиарейсы между Москвой и Каиром в пятницу, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.
"Рейсы в обе стороны между Москвой и Каиром отменены", - сказал источник. Причины решения он не назвал.
По данным сайта авиакомпании, рейсы MS729 (Москва-Каир) и MS730 (Каир-Москва) отменены были также в среду и четверг.
Прямые рейсы между городами выполняет также российский "Аэрофлот", его рейсы пока не отменялись.
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:31Туризм
Авиакомпания S7 Airlines отменяет все международные рейсы с 5 марта
 
ТуризмНовости - ТуризмАэрофлотEgyptAirЕгипетРоссияМоскваКаир (город)
 
 
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