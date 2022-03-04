https://ria.ru/20220304/reysy-1776547942.html
EgyptAir отменила рейсы между Москвой и Каиром в пятницу, сообщил источник
EgyptAir отменила рейсы между Москвой и Каиром в пятницу, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2022
EgyptAir отменила рейсы между Москвой и Каиром в пятницу, сообщил источник
Египетская авиакомпания EgyptAir отменила авиарейсы между Москвой и Каиром в пятницу, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:21
2022-03-04T16:21
2022-03-04T16:23
туризм
новости - туризм
аэрофлот
egyptair
египет
россия
москва
каир (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
КАИР, 4 мар - РИА Новости. Египетская авиакомпания EgyptAir отменила авиарейсы между Москвой и Каиром в пятницу, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании."Рейсы в обе стороны между Москвой и Каиром отменены", - сказал источник. Причины решения он не назвал.По данным сайта авиакомпании, рейсы MS729 (Москва-Каир) и MS730 (Каир-Москва) отменены были также в среду и четверг.Прямые рейсы между городами выполняет также российский "Аэрофлот", его рейсы пока не отменялись.
https://ria.ru/20220304/s7-1776467453.html
египет
россия
москва
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, аэрофлот, egyptair, египет, россия, москва, каир (город)
16:21 04.03.2022 (обновлено: 16:23 04.03.2022)
EgyptAir отменила рейсы между Москвой и Каиром в пятницу, сообщил источник
Авиакомпания EgyptAir отменила рейсы между Москвой и Каиром в пятницу