https://ria.ru/20220304/reysy-1776547942.html

EgyptAir отменила рейсы между Москвой и Каиром в пятницу, сообщил источник

EgyptAir отменила рейсы между Москвой и Каиром в пятницу, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2022

EgyptAir отменила рейсы между Москвой и Каиром в пятницу, сообщил источник

Египетская авиакомпания EgyptAir отменила авиарейсы между Москвой и Каиром в пятницу, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:21

2022-03-04T16:21

2022-03-04T16:23

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КАИР, 4 мар - РИА Новости. Египетская авиакомпания EgyptAir отменила авиарейсы между Москвой и Каиром в пятницу, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании."Рейсы в обе стороны между Москвой и Каиром отменены", - сказал источник. Причины решения он не назвал.По данным сайта авиакомпании, рейсы MS729 (Москва-Каир) и MS730 (Каир-Москва) отменены были также в среду и четверг.Прямые рейсы между городами выполняет также российский "Аэрофлот", его рейсы пока не отменялись.

https://ria.ru/20220304/s7-1776467453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, аэрофлот, egyptair, египет, россия, москва, каир (город)