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Туризм
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В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов - РИА Новости, 04.03.2022
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
Более 130 рейсов задержаны или отменены в пятницу утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T07:50
2022-03-04T10:16
россия
общество
москва
туризм
новости - туризм
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 130 рейсов задержаны или отменены в пятницу утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 7.34 мск пятницы, в аэропорту "Внуково" 5 рейсов задержаны, 54 отменены, в "Домодедово" 8 рейса задержаны, 8 отменены, в "Шереметьево" 12 рейсов задержаны, 50 отменены.В среду президент США Джозеф Байден объявил о том, что страна закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов в качестве новых санкций по отношению к РФ. Запрет касается всех самолетов, зарегистрированных в России, в том числе чартерных. В понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Позднее Росавиация уточняла, что эти ограничения продлеваются до 8 марта.Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
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россия, общество, москва, новости - туризм, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
07:50 04.03.2022 (обновлено: 10:16 04.03.2022)
 
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов

В трех московских аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолёты в аэропорту Домодедово в Москве
Самолёты в аэропорту Домодедово в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолёты в аэропорту Домодедово в Москве
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 130 рейсов задержаны или отменены в пятницу утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 7.34 мск пятницы, в аэропорту "Внуково" 5 рейсов задержаны, 54 отменены, в "Домодедово" 8 рейса задержаны, 8 отменены, в "Шереметьево" 12 рейсов задержаны, 50 отменены.
В среду президент США Джозеф Байден объявил о том, что страна закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов в качестве новых санкций по отношению к РФ. Запрет касается всех самолетов, зарегистрированных в России, в том числе чартерных. В понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.
В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Позднее Росавиация уточняла, что эти ограничения продлеваются до 8 марта.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
Самолет Embraer ERJ-190LR авиакомпании Finnair - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 16:57
Finnair планирует сократить персонал из-за закрытия неба над Россией
 
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