Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/revolut-1776584030.html
Сервис Revolut запретил пополнять счета с российских банковских карт
Сервис Revolut запретил пополнять счета с российских банковских карт - РИА Новости, 04.03.2022
Сервис Revolut запретил пополнять счета с российских банковских карт
Пользователи финтех-сервиса Revolut не смогут пополнять свои счета с карт, выпущенных банками России и Белоруссии, говорится в письме компании, которое имеется... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:34
2022-03-04T18:34
экономика
технологии
николай сторонский
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227598_470:590:3062:2048_1920x0_80_0_0_7e6418e2393dfa4e3a43f2852c7d447a.jpg
ЦЮРИХ, 4 мар - РИА Новости. Пользователи финтех-сервиса Revolut не смогут пополнять свои счета с карт, выпущенных банками России и Белоруссии, говорится в письме компании, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Мы внимательно следим за ситуацией в России и Белоруссии. В свете последних событий мы прекратили разрешать пополнение карт с российских или белорусских банковских карт с 12 часов дня по Гринвичу (15.00 мск – ред.) сегодня (4 марта)", - говорится в письме.Британский финтех-стартап Revolut запустился в июле 2015 года, его сооснователями являются россиянин Николай Сторонский и гражданин Украины Владислав Яценко.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/valyuta-1776207363.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227598_768:640:2646:2048_1920x0_80_0_0_b139bb0201a3616a15afb7def76e26c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, николай сторонский , белоруссия, россия
18:34 04.03.2022
 
Сервис Revolut запретил пополнять счета с российских банковских карт

Финтех-сервис Revolut запретил пополнять счета с российских банковских карт

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 4 мар - РИА Новости. Пользователи финтех-сервиса Revolut не смогут пополнять свои счета с карт, выпущенных банками России и Белоруссии, говорится в письме компании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мы внимательно следим за ситуацией в России и Белоруссии. В свете последних событий мы прекратили разрешать пополнение карт с российских или белорусских банковских карт с 12 часов дня по Гринвичу (15.00 мск – ред.) сегодня (4 марта)", - говорится в письме.
Карта Сбербанка - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 00:00Сказано в эфире
Валюта, наличные, депозиты: как действовать в условиях санкций
Британский финтех-стартап Revolut запустился в июле 2015 года, его сооснователями являются россиянин Николай Сторонский и гражданин Украины Владислав Яценко.
 
ЭкономикаТехнологииНиколай СторонскийБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала