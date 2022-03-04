https://ria.ru/20220304/revolut-1776584030.html

Сервис Revolut запретил пополнять счета с российских банковских карт

Сервис Revolut запретил пополнять счета с российских банковских карт - РИА Новости, 04.03.2022

Сервис Revolut запретил пополнять счета с российских банковских карт

Пользователи финтех-сервиса Revolut не смогут пополнять свои счета с карт, выпущенных банками России и Белоруссии, говорится в письме компании, которое имеется... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:34

2022-03-04T18:34

2022-03-04T18:34

экономика

технологии

николай сторонский

белоруссия

россия

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ЦЮРИХ, 4 мар - РИА Новости. Пользователи финтех-сервиса Revolut не смогут пополнять свои счета с карт, выпущенных банками России и Белоруссии, говорится в письме компании, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Мы внимательно следим за ситуацией в России и Белоруссии. В свете последних событий мы прекратили разрешать пополнение карт с российских или белорусских банковских карт с 12 часов дня по Гринвичу (15.00 мск – ред.) сегодня (4 марта)", - говорится в письме.Британский финтех-стартап Revolut запустился в июле 2015 года, его сооснователями являются россиянин Николай Сторонский и гражданин Украины Владислав Яценко.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/valyuta-1776207363.html

белоруссия

россия

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, технологии, николай сторонский , белоруссия, россия