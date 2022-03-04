https://ria.ru/20220304/reaktsiya-1776597538.html

США заявили, что не готовы комментировать события вокруг АЭС на Украине

США заявили, что не готовы комментировать события вокруг АЭС на Украине - РИА Новости, 04.03.2022

США заявили, что не готовы комментировать события вокруг АЭС на Украине

США не готовы сказать, какой будет реакция стран НАТО на события вокруг Запорожской АЭС на Украине, заявила в пятницу замминистра энергетики США Джилл Хруби. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T19:50

2022-03-04T19:50

2022-03-04T19:54

в мире

игорь конашенков

россия

запорожская аэс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нато

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США не готовы сказать, какой будет реакция стран НАТО на события вокруг Запорожской АЭС на Украине, заявила в пятницу замминистра энергетики США Джилл Хруби."Я не стала бы говорить о том, какой будет реакция НАТО на данные события. Однако мы серьезно нацелены сделать все возможное для того, чтобы не допустить утечку радиации, взять ситуацию под контроль и побудить все стороны к ответственному поведению в этот период", - сказала Хруби в интервью телеканалу MSNBC.Минобороны России заявило, что в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". По данным МО РФ, в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены, а покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его, отметили в российском Минобороны.Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, игорь конашенков, россия, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нато