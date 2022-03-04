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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/reaktsiya-1776597538.html
США заявили, что не готовы комментировать события вокруг АЭС на Украине
США заявили, что не готовы комментировать события вокруг АЭС на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
США заявили, что не готовы комментировать события вокруг АЭС на Украине
США не готовы сказать, какой будет реакция стран НАТО на события вокруг Запорожской АЭС на Украине, заявила в пятницу замминистра энергетики США Джилл Хруби. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:50
2022-03-04T19:54
в мире
игорь конашенков
россия
запорожская аэс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нато
обострение ситуации в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США не готовы сказать, какой будет реакция стран НАТО на события вокруг Запорожской АЭС на Украине, заявила в пятницу замминистра энергетики США Джилл Хруби."Я не стала бы говорить о том, какой будет реакция НАТО на данные события. Однако мы серьезно нацелены сделать все возможное для того, чтобы не допустить утечку радиации, взять ситуацию под контроль и побудить все стороны к ответственному поведению в этот период", - сказала Хруби в интервью телеканалу MSNBC.Минобороны России заявило, что в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". По данным МО РФ, в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены, а покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его, отметили в российском Минобороны.Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, игорь конашенков, россия, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нато
19:50 04.03.2022 (обновлено: 19:54 04.03.2022)
 
США заявили, что не готовы комментировать события вокруг АЭС на Украине

Минэнерго США: Вашингтон не готов объявить реакцию НАТО на события вокруг Запорожской АЭС

© REUTERS / Press service of National Nuclear Energy Generating Company EnergoatomПоврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США не готовы сказать, какой будет реакция стран НАТО на события вокруг Запорожской АЭС на Украине, заявила в пятницу замминистра энергетики США Джилл Хруби.
"Я не стала бы говорить о том, какой будет реакция НАТО на данные события. Однако мы серьезно нацелены сделать все возможное для того, чтобы не допустить утечку радиации, взять ситуацию под контроль и побудить все стороны к ответственному поведению в этот период", - сказала Хруби в интервью телеканалу MSNBC.
Минобороны России заявило, что в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". По данным МО РФ, в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены, а покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его, отметили в российском Минобороны.
Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Кадр записи камеры видеонаблюдения на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны рассказали о состоянии ЗАЭС после провокации со стороны ВСУ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИгорь КонашенковРоссияЗапорожская АЭСФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)НАТО
 
 
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