19:50 04.03.2022 (обновлено: 19:54 04.03.2022)
США заявили, что не готовы комментировать события вокруг АЭС на Украине
Минэнерго США: Вашингтон не готов объявить реакцию НАТО на события вокруг Запорожской АЭС
© REUTERS / Press service of National Nuclear Energy Generating Company EnergoatomПоврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США не готовы сказать, какой будет реакция стран НАТО на события вокруг Запорожской АЭС на Украине, заявила в пятницу замминистра энергетики США Джилл Хруби.
"Я не стала бы говорить о том, какой будет реакция НАТО на данные события. Однако мы серьезно нацелены сделать все возможное для того, чтобы не допустить утечку радиации, взять ситуацию под контроль и побудить все стороны к ответственному поведению в этот период", - сказала Хруби в интервью телеканалу MSNBC.
Минобороны России заявило, что в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". По данным МО РФ, в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены, а покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его, отметили в российском Минобороны.
Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.