https://ria.ru/20220304/razvedka-1776585625.html
СВР: разведка стран НАТО сообщает СБУ о планах и передвижениях ВС России
СВР: разведка стран НАТО сообщает СБУ о планах и передвижениях ВС России - РИА Новости, 04.03.2022
СВР: разведка стран НАТО сообщает СБУ о планах и передвижениях ВС России
Разведка Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО снабжают СБУ информацией о планах и передвижениях ВС РФ, сообщили журналистам в пятницу в Службе... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:41
2022-03-04T18:41
2022-03-04T18:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
служба безопасности украины
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Разведка Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО снабжают СБУ информацией о планах и передвижениях ВС РФ, сообщили журналистам в пятницу в Службе внешней разведки РФ."Вместе с американцами функционирование польского "логистического хаба" также обеспечивают представители разведорганов Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО. Они поддерживают прямые контакты с представителями СБУ и ГУР МО Украины, снабжая их, помимо прочего, разведывательной информацией о планах и передвижениях ВС РФ", - сказали в СВР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, украина, нато
СВР: разведка стран НАТО сообщает СБУ о планах и передвижениях ВС России
СВР: разведка стран НАТО снабжает СБУ информацией о планах и передвижениях ВС России