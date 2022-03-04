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В Польше заявили о задержании якобы агента российской военной разведки
В Польше заявили о задержании якобы агента российской военной разведки - РИА Новости, 04.03.2022
В Польше заявили о задержании якобы агента российской военной разведки
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил о задержании мужчины, которого он назвал агентом военной разведки РФ. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:32
2022-03-04T11:55
в мире
польша
россия
главное разведывательное управление рф
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ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил о задержании мужчины, которого он назвал агентом военной разведки РФ."Мужчина был идентифицирован как агент российской военной разведки ГРУ. Решением суда он арестован на три месяца", - сказал Жарин в эфире Польского телевидения.По заявлению представителя министра-координатора спецслужб, мужчина, о котором идет речь, несколько дней был в Пшемысле (на границе Польши с Украиной) и готовился к поездке на Украину.По словам Жарина, он якобы "собирал информацию и передавал ее в Россию". Пресс-секретарь также утверждает, что арестованный якобы прибыл в Польшу как журналист.В Twitter Жарин уточнил, что задержанный является гражданином Испании российского происхождения.
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в мире, польша, россия, главное разведывательное управление рф
11:32 04.03.2022 (обновлено: 11:55 04.03.2022)
 
В Польше заявили о задержании якобы агента российской военной разведки

Польские спецслужбы заявили о задержании якобы российского военного разведчика

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши
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ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил о задержании мужчины, которого он назвал агентом военной разведки РФ.
"Мужчина был идентифицирован как агент российской военной разведки ГРУ. Решением суда он арестован на три месяца", - сказал Жарин в эфире Польского телевидения.
По заявлению представителя министра-координатора спецслужб, мужчина, о котором идет речь, несколько дней был в Пшемысле (на границе Польши с Украиной) и готовился к поездке на Украину.
По словам Жарина, он якобы "собирал информацию и передавал ее в Россию". Пресс-секретарь также утверждает, что арестованный якобы прибыл в Польшу как журналист.
В Twitter Жарин уточнил, что задержанный является гражданином Испании российского происхождения.
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