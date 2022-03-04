https://ria.ru/20220304/razvedka-1776447766.html
В Польше заявили о задержании якобы агента российской военной разведки
В Польше заявили о задержании якобы агента российской военной разведки - РИА Новости, 04.03.2022
В Польше заявили о задержании якобы агента российской военной разведки
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил о задержании мужчины, которого он назвал агентом военной разведки РФ. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:32
2022-03-04T11:32
2022-03-04T11:55
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ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил о задержании мужчины, которого он назвал агентом военной разведки РФ."Мужчина был идентифицирован как агент российской военной разведки ГРУ. Решением суда он арестован на три месяца", - сказал Жарин в эфире Польского телевидения.По заявлению представителя министра-координатора спецслужб, мужчина, о котором идет речь, несколько дней был в Пшемысле (на границе Польши с Украиной) и готовился к поездке на Украину.По словам Жарина, он якобы "собирал информацию и передавал ее в Россию". Пресс-секретарь также утверждает, что арестованный якобы прибыл в Польшу как журналист.В Twitter Жарин уточнил, что задержанный является гражданином Испании российского происхождения.
https://ria.ru/20220228/razvedka-1775631961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, главное разведывательное управление рф
11:32 04.03.2022 (обновлено: 11:55 04.03.2022)
В Польше заявили о задержании якобы агента российской военной разведки
Польские спецслужбы заявили о задержании якобы российского военного разведчика