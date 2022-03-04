https://ria.ru/20220304/razvedka-1776447766.html

В Польше заявили о задержании якобы агента российской военной разведки

В Польше заявили о задержании якобы агента российской военной разведки - РИА Новости, 04.03.2022

В Польше заявили о задержании якобы агента российской военной разведки

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил о задержании мужчины, которого он назвал агентом военной разведки РФ. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:32

2022-03-04T11:32

2022-03-04T11:55

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ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил о задержании мужчины, которого он назвал агентом военной разведки РФ."Мужчина был идентифицирован как агент российской военной разведки ГРУ. Решением суда он арестован на три месяца", - сказал Жарин в эфире Польского телевидения.По заявлению представителя министра-координатора спецслужб, мужчина, о котором идет речь, несколько дней был в Пшемысле (на границе Польши с Украиной) и готовился к поездке на Украину.По словам Жарина, он якобы "собирал информацию и передавал ее в Россию". Пресс-секретарь также утверждает, что арестованный якобы прибыл в Польшу как журналист.В Twitter Жарин уточнил, что задержанный является гражданином Испании российского происхождения.

https://ria.ru/20220228/razvedka-1775631961.html

польша

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, россия, главное разведывательное управление рф