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В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским
В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским - РИА Новости, 04.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности разговора российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:02
2022-03-04T15:02
2022-03-04T15:02
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
россия
украина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности разговора российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран."Вы знаете, что, собственно, вчера состоялся второй раунд переговоров. Сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность делегациям доносить друг до друга четко без лишних посредников... все элементы позиций. Элементы нашей позиции доведены до сведения украинской стороны", - сказал Песков журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина
В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским
Песков: у делегаций есть возможность четко доносить все элементы позиций без посредников