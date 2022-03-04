https://ria.ru/20220304/razgovor-1776521174.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским

В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским - РИА Новости, 04.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности разговора российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:02

2022-03-04T15:02

2022-03-04T15:02

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

владимир путин

владимир зеленский

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156218/55/1562185543_0:43:2485:1441_1920x0_80_0_0_fd6fa883194ef3e454780702d0a2dea1.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности разговора российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран."Вы знаете, что, собственно, вчера состоялся второй раунд переговоров. Сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность делегациям доносить друг до друга четко без лишних посредников... все элементы позиций. Элементы нашей позиции доведены до сведения украинской стороны", - сказал Песков журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776327306.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина