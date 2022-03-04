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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/razgovor-1776521174.html
В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским
В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским - РИА Новости, 04.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности разговора российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:02
2022-03-04T15:02
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности разговора российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран."Вы знаете, что, собственно, вчера состоялся второй раунд переговоров. Сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность делегациям доносить друг до друга четко без лишних посредников... все элементы позиций. Элементы нашей позиции доведены до сведения украинской стороны", - сказал Песков журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина
15:02 04.03.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским

Песков: у делегаций есть возможность четко доносить все элементы позиций без посредников

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности разговора российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран.
"Вы знаете, что, собственно, вчера состоялся второй раунд переговоров. Сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность делегациям доносить друг до друга четко без лишних посредников... все элементы позиций. Элементы нашей позиции доведены до сведения украинской стороны", - сказал Песков журналистам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Представители российской и украинской делегаций на переговорах пожали друг другу руки - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 18:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Члены делегаций России и Украины пожали руки перед началом переговоров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияУкраина
 
 
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