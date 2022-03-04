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https://ria.ru/20220304/razgovor-1776520752.html
Разговора Путина с Байденом сейчас не планируется, заявил Песков
Разговора Путина с Байденом сейчас не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 04.03.2022
Разговора Путина с Байденом сейчас не планируется, заявил Песков
Разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сейчас не планируется, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:02
2022-03-04T15:02
в мире
сша
россия
джо байден
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сейчас не планируется, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Нет, такого разговора сейчас нет (не планируется)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируется ли в ближайшее время телефонный разговор Путина и Байдена.
https://ria.ru/20220303/razryv-1776211244.html
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в мире, сша, россия, джо байден, владимир путин, дмитрий песков
15:02 04.03.2022
 
Разговора Путина с Байденом сейчас не планируется, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: разговора Путина с Байденом сейчас не планируется

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сейчас не планируется, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, такого разговора сейчас нет (не планируется)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируется ли в ближайшее время телефонный разговор Путина и Байдена.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:48
В МИД отреагировали на слова Байдена о "разрыве" отношений с Россией
 
В миреСШАРоссияДжо БайденВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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