https://ria.ru/20220304/razgovor-1776520752.html
Разговора Путина с Байденом сейчас не планируется, заявил Песков
Разговора Путина с Байденом сейчас не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 04.03.2022
Разговора Путина с Байденом сейчас не планируется, заявил Песков
Разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сейчас не планируется, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:02
2022-03-04T15:02
2022-03-04T15:02
в мире
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джо байден
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сейчас не планируется, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Нет, такого разговора сейчас нет (не планируется)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируется ли в ближайшее время телефонный разговор Путина и Байдена.
https://ria.ru/20220303/razryv-1776211244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, джо байден, владимир путин, дмитрий песков
Разговора Путина с Байденом сейчас не планируется, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: разговора Путина с Байденом сейчас не планируется