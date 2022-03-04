https://ria.ru/20220304/razgovor-1776520752.html

Разговора Путина с Байденом сейчас не планируется, заявил Песков

Разговора Путина с Байденом сейчас не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 04.03.2022

Разговора Путина с Байденом сейчас не планируется, заявил Песков

Разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сейчас не планируется, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:02

2022-03-04T15:02

2022-03-04T15:02

в мире

сша

россия

джо байден

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сейчас не планируется, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Нет, такого разговора сейчас нет (не планируется)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируется ли в ближайшее время телефонный разговор Путина и Байдена.

https://ria.ru/20220303/razryv-1776211244.html

сша

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, россия, джо байден, владимир путин, дмитрий песков