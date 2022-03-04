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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Власти Горловки сообщили о ранении мужчины при обстреле пункта пропуска
Власти Горловки сообщили о ранении мужчины при обстреле пункта пропуска - РИА Новости, 04.03.2022
Власти Горловки сообщили о ранении мужчины при обстреле пункта пропуска
Украинские войска обстреляли пункт пропуска "Горловка", ранен один человек, сообщил глава администрации города Иван Приходько. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:38
2022-03-04T17:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли пункт пропуска "Горловка", ранен один человек, сообщил глава администрации города Иван Приходько."Украинские вооруженные формирования в 17.05 произвели обстрел КПВВ "Горловка", что в Никитовском районе города. В результате обстрела ранение получил мужчина 1977 года рождения", - сообщил Приходько в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донбасс
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в мире, горловка, донбасс, украина, вооруженные силы украины
17:38 04.03.2022 (обновлено: 17:43 04.03.2022)
 
Власти Горловки сообщили о ранении мужчины при обстреле пункта пропуска

Власти Горловки: украинские войска обстреляли пункт пропуска, ранен мужчина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли пункт пропуска "Горловка", ранен один человек, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
"Украинские вооруженные формирования в 17.05 произвели обстрел КПВВ "Горловка", что в Никитовском районе города. В результате обстрела ранение получил мужчина 1977 года рождения", - сообщил Приходько в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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