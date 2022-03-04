https://ria.ru/20220304/raketa-1776455460.html
На Байконуре начали демонтаж ракеты со спутниками OneWeb, заявил источник
На Байконуре начали демонтаж ракеты со спутниками OneWeb, заявил источник - РИА Новости, 04.03.2022
На Байконуре начали демонтаж ракеты со спутниками OneWeb, заявил источник
Ракету "Союз-2.1б" с космическими аппаратами OneWeb уже начали снимать со стартового стола на космодроме Байконур, сообщил РИА Новости в пятницу источник на... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:56
2022-03-04T11:56
2022-03-04T17:45
наука
космос - риа наука
байконур (город)
земля
великобритания
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oneweb
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б" с космическими аппаратами OneWeb уже начали снимать со стартового стола на космодроме Байконур, сообщил РИА Новости в пятницу источник на космодроме.Ранее в тот же день "Роскосмос" решил отменить планировавшийся на субботу запуск британских спутников связи."После снятия ракеты со стартового стола она будет перевезена в монтажно-испытательный корпус площадки 31, где космическую головную часть (КГЧ) со спутниками отстыкуют от ракеты", - заявил источник.По его словам, КГЧ состоит из блока спутников и разгонного блока "Фрегат". После отстыковки она будет перевезена на площадку 112 космодрома."В чистовой камере на площадке 112 космодрома разгонный блок будет отстыкован от блока космических аппаратов, и "Фрегат" увезут на площадку 31, на его рабочее место", - сказал собеседник агентства.Он также сообщил, что разгонный блок заправлен ракетным топливом с агрессивными компонентами, так что в течение двух-трех месяцев его необходимо будет отвезти на заправочную станцию, где топливо сольют в ёмкости.Пуск OneWeb планировался на субботу, 5 марта, однако в связи с международной обстановкой оказался под вопросом. Второго марта Рогозин выставил условия для проведения пуска: исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях и не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам.Ещё одним условием стал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb. Совет директоров OneWeb в итоге проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур. Британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг отмечал, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb.Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли.
https://ria.ru/20220304/kosmos-1776428913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, байконур (город), земля, великобритания, роскосмос, oneweb
11:56 04.03.2022 (обновлено: 17:45 04.03.2022)
На Байконуре начали демонтаж ракеты со спутниками OneWeb, заявил источник
Источник сообщил, что на Байконуре начали демонтаж ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б" с космическими аппаратами OneWeb уже начали снимать со стартового стола на космодроме Байконур, сообщил РИА Новости в пятницу источник на космодроме.
Ранее в тот же день "Роскосмос
" решил отменить планировавшийся на субботу запуск британских спутников связи.
"После снятия ракеты со стартового стола она будет перевезена в монтажно-испытательный корпус площадки 31, где космическую головную часть (КГЧ) со спутниками отстыкуют от ракеты", - заявил источник.
По его словам, КГЧ состоит из блока спутников и разгонного блока "Фрегат". После отстыковки она будет перевезена на площадку 112 космодрома.
"В чистовой камере на площадке 112 космодрома разгонный блок будет отстыкован от блока космических аппаратов, и "Фрегат" увезут на площадку 31, на его рабочее место", - сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что разгонный блок заправлен ракетным топливом с агрессивными компонентами, так что в течение двух-трех месяцев его необходимо будет отвезти на заправочную станцию, где топливо сольют в ёмкости.
Пуск OneWeb
планировался на субботу, 5 марта, однако в связи с международной обстановкой оказался под вопросом. Второго марта Рогозин выставил условия для проведения пуска: исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях и не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам.
Ещё одним условием стал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb. Совет директоров OneWeb в итоге проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур
. Британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг отмечал, что правительство Великобритании
не продает свою долю в OneWeb.
Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли
.