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В Чувашии отменили QR-коды
В Чувашии отменили QR-коды - РИА Новости, 04.03.2022
В Чувашии отменили QR-коды
Чувашия снимает ограничения по коронавирусу и отменяет QR-коды из-за улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:05
2022-03-04T15:05
2022-03-04T15:05
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Чувашия снимает ограничения по коронавирусу и отменяет QR-коды из-за улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующие изменения внесены в указ "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики"."В Чувашии снимают ограничения по коронавирусу. QR-коды отменяются", - говорится в сообщении. Отмечается, что это происходит из-за улучшения обстановки с коронавирусом в регионе.Сохраняется масочный режим в общественном транспорте, легковом такси, на парковках, в лифтах, в местах скопления граждан, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг, выполнения работ. Отмечается, что пока не будут сняты и ограничения на проведение массовых мероприятий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
qr-код, общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество
В Чувашии отменили QR-коды
Чувашия снимает ограничения и отменяет QR-коды из-за улучшения ситуации с COVID-19
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Чувашия снимает ограничения по коронавирусу и отменяет QR-коды из-за улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщает пресс-служба главы региона.
Соответствующие изменения внесены в указ "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики".
"В Чувашии
снимают ограничения по коронавирусу. QR-коды отменяются", - говорится в сообщении. Отмечается, что это происходит из-за улучшения обстановки с коронавирусом в регионе.
Сохраняется масочный режим в общественном транспорте, легковом такси, на парковках, в лифтах, в местах скопления граждан, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг, выполнения работ. Отмечается, что пока не будут сняты и ограничения на проведение массовых мероприятий.