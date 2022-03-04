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В Чувашии отменили QR-коды

В Чувашии отменили QR-коды - РИА Новости, 04.03.2022

В Чувашии отменили QR-коды

Чувашия снимает ограничения по коронавирусу и отменяет QR-коды из-за улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:05

2022-03-04T15:05

2022-03-04T15:05

распространение коронавируса

qr-код

общество

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Чувашия снимает ограничения по коронавирусу и отменяет QR-коды из-за улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующие изменения внесены в указ "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики"."В Чувашии снимают ограничения по коронавирусу. QR-коды отменяются", - говорится в сообщении. Отмечается, что это происходит из-за улучшения обстановки с коронавирусом в регионе.Сохраняется масочный режим в общественном транспорте, легковом такси, на парковках, в лифтах, в местах скопления граждан, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг, выполнения работ. Отмечается, что пока не будут сняты и ограничения на проведение массовых мероприятий.

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чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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