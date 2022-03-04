https://ria.ru/20220304/putin-1776589202.html

Путин изложил Шольцу подходы России в операции по защите населения Донбасса

Путин изложил Шольцу подходы России в операции по защите населения Донбасса - РИА Новости, 04.03.2022

Путин изложил Шольцу подходы России в операции по защите населения Донбасса

Президент России Владимир Путин изложил канцлеру Германии Олафу Шольцу российские принципиальные подходы в контексте специальной военной операции по защите... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:56

2022-03-04T18:56

2022-03-04T18:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

украина

россия

вооруженные силы рф

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151692/17/1516921731_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_70754b1fa70ef64394b02b9092faf80a.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин изложил канцлеру Германии Олафу Шольцу российские принципиальные подходы в контексте специальной военной операции по защите населения Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин изложил российские принципиальные подходы в контексте проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса, подробно разъяснил ее цели и задачи, которые непременно будут реализованы", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/germaniya-1776519225.html

донецкая народная республика

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы рф, германия, олаф шольц