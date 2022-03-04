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Член ОП попросил завести дело после высказывания сенатора Грэма о Путине

Член ОП попросил завести дело после высказывания сенатора Грэма о Путине - РИА Новости, 04.03.2022

Член ОП попросил завести дело после высказывания сенатора Грэма о Путине

Член Общественной палаты России Максим Григорьев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо с просьбой завести уголовное дело после высказывания американского РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:38

2022-03-04T11:38

2022-03-04T11:41

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МОСКВА/C.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Член Общественной палаты России Максим Григорьев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо с просьбой завести уголовное дело после высказывания американского сенатора Линдси Грэма в отношении президента РФ Владимира Путина.Посольство РФ потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента РФ Владимира Путина.Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который "уберет этого парня (с намеком на президента РФ Владимира Путина)", окажет стране и миру большую услугу". Сенатор спросил в Twitter, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг - исторические личности, известные своим участием в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно."Ни для кого не секрет, что США и страны Европы в данный момент активно помогают украинским силам вести боевые действия против российской армии и поставляют вооружение чтобы убивать российских солдат. Однако только что были абсолютно недопустимые действия. Сенатор Линдси Грэм прямо призвал к убийству нашего президента. Я прямо сейчас отправляю письмо генпрокурору Краснову что это высказывание содержит преступления - угрозу к убийству и публичные призывы к террористической деятельности, и прошу Генпрокуратуру РФ завести уголовное дело. Это письмо уже мной подписано", - сказал Григорьев на пресс-конференции.Он уточнил, что высказывание сенатора содержит признаки преступлений по статье 119 УК РФ "Угроза убийством" и статье 205 часть 2 "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776355539.html

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Ольга Маркова

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