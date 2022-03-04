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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/putin-1776445599.html
Путин спас сотни тысяч жизней в Донбассе, заявил Азаров
Путин спас сотни тысяч жизней в Донбассе, заявил Азаров - РИА Новости, 04.03.2022
Путин спас сотни тысяч жизней в Донбассе, заявил Азаров
На Украине готовили провокацию для уничтожения населения ЛНР и ДНР, президент РФ Владимир Путин спас сотни тысяч жизней в Донбассе, заявил экс-премьер Украины... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:24
2022-03-04T11:39
николай азаров (политик)
украина
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На Украине готовили провокацию для уничтожения населения ЛНР и ДНР, президент РФ Владимир Путин спас сотни тысяч жизней в Донбассе, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров."Только сейчас появилась возможность обнародовать разведданные по подготовке провокации с последующим нанесением вероломного удара с уничтожением населения на территории ЛНР и ДНР. Путин опередил Украину и НАТО и фактически спас сотни тысяч жизней республик", - написал он на своей странице в Facebook.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html
украина
россия
донецкая народная республика
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николай азаров (политик), украина, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
11:24 04.03.2022 (обновлено: 11:39 04.03.2022)
 
Путин спас сотни тысяч жизней в Донбассе, заявил Азаров

Экс-премьер Украины Азаров: Путин спас сотни тысяч жизней в Донбассе, начав спецоперацию

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Николай Азаров
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На Украине готовили провокацию для уничтожения населения ЛНР и ДНР, президент РФ Владимир Путин спас сотни тысяч жизней в Донбассе, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Только сейчас появилась возможность обнародовать разведданные по подготовке провокации с последующим нанесением вероломного удара с уничтожением населения на территории ЛНР и ДНР. Путин опередил Украину и НАТО и фактически спас сотни тысяч жизней республик", - написал он на своей странице в Facebook.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащие Народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРНиколай Азаров (политик)УкраинаВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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