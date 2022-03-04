09:34 04.03.2022 (обновлено: 14:26 04.03.2022)
Посольство потребовало от США осудить высказывание сенатора Грэма о Путине
Посольство России потребовало от США осудить высказывание сенатора Линдси Грэма о Путине
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Посольство России потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма о президенте Владимире Путине.
"Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца", — говорится в сообщении посольства на Facebook.
По словам посла Анатолия Антонова, заявление Грэма неприемлемо и возмутительно.
"Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене", — отметил посол.
Антонов добавил, что ему становится страшно за судьбу США, у руля которых находятся "столь безответственные и непрофессиональные политики".
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который "уберет этого парня (с намеком на Владимира Путина)", окажет стране и миру большую услугу". Сенатор спросил в Twitter, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг — исторические личности, известные своим участием в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно.
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