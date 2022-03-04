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Посольство потребовало от США осудить высказывание сенатора Грэма о Путине
Посольство потребовало от США осудить высказывание сенатора Грэма о Путине - РИА Новости, 04.03.2022
Посольство потребовало от США осудить высказывание сенатора Грэма о Путине
Посольство России потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма о президенте Владимире Путине. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:34
2022-03-04T14:26
в мире
сша
россия
владимир путин
линдси грэм
адольф гитлер
вашингтон (город)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Посольство России потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма о президенте Владимире Путине."Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца", — говорится в сообщении посольства на Facebook.По словам посла Анатолия Антонова, заявление Грэма неприемлемо и возмутительно."Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене", — отметил посол.Антонов добавил, что ему становится страшно за судьбу США, у руля которых находятся "столь безответственные и непрофессиональные политики".Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который "уберет этого парня (с намеком на Владимира Путина)", окажет стране и миру большую услугу". Сенатор спросил в Twitter, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг — исторические личности, известные своим участием в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно.
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776355539.html
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в мире, сша, россия, владимир путин, линдси грэм, адольф гитлер, вашингтон (город)
09:34 04.03.2022 (обновлено: 14:26 04.03.2022)
 
Посольство потребовало от США осудить высказывание сенатора Грэма о Путине

Посольство России потребовало от США осудить высказывание сенатора Линдси Грэма о Путине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Посольство России потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма о президенте Владимире Путине.
"Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца", — говорится в сообщении посольства на Facebook.
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По словам посла Анатолия Антонова, заявление Грэма неприемлемо и возмутительно.
"Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене", — отметил посол.
Антонов добавил, что ему становится страшно за судьбу США, у руля которых находятся "столь безответственные и непрофессиональные политики".
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который "уберет этого парня (с намеком на Владимира Путина)", окажет стране и миру большую услугу". Сенатор спросил в Twitter, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг — исторические личности, известные своим участием в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно.
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