https://ria.ru/20220304/putin-1776422179.html

Посольство потребовало от США осудить высказывание сенатора Грэма о Путине

Посольство потребовало от США осудить высказывание сенатора Грэма о Путине - РИА Новости, 04.03.2022

Посольство потребовало от США осудить высказывание сенатора Грэма о Путине

Посольство России потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма о президенте Владимире Путине. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:34

2022-03-04T09:34

2022-03-04T14:26

в мире

сша

россия

владимир путин

линдси грэм

адольф гитлер

вашингтон (город)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Посольство России потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма о президенте Владимире Путине."Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца", — говорится в сообщении посольства на Facebook.По словам посла Анатолия Антонова, заявление Грэма неприемлемо и возмутительно."Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене", — отметил посол.Антонов добавил, что ему становится страшно за судьбу США, у руля которых находятся "столь безответственные и непрофессиональные политики".Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который "уберет этого парня (с намеком на Владимира Путина)", окажет стране и миру большую услугу". Сенатор спросил в Twitter, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг — исторические личности, известные своим участием в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно.

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776355539.html

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Ольга Маркова

в мире, сша, россия, владимир путин, линдси грэм, адольф гитлер, вашингтон (город)