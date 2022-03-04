19:17 04.03.2022 (обновлено: 19:18 04.03.2022)
Жители освобожденного поселка Гранитное в Донбассе впервые увидели Пушилина
Жители освобожденного поселка Гранитное в Донбассе впервые увидели главу ДНР Пушилина
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин общается с жителями освобожденного села Гранитное в Донецкой народной республике
Глава ДНР Денис Пушилин общается с жителями освобожденного села Гранитное в Донецкой народной республике
ГРАНИТНОЕ, 4 мар - РИА Новости. Жители населенного пункта Гранитное в Донбассе, освобожденного из под контроля Киева и вошедшего в состав Донецкой народной республики, впервые увидели главу ДНР Дениса Пушилина и вспомнили, как скорбили о смерти бывшего главы республики Александра Захарченко.
Пушилин в пятницу посетил Гранитное и пообщался с местными жителями.
"Впервые видим его. По телевизору только. Тут показывали российские каналы и каналы ДНР. И мы только это и смотрим, потому что есть, что смотреть. Конечно, знаем и Пушилина, и Захарченко - прекрасно знали и скорбили, когда его убили", - сказала РИА Новости жительница Гранитного.
Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. В мае 2019 года новый глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Служба безопасности Украины в июле 2020 года сообщила, что задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители ДНР обвиняли в убийстве бывшего лидера республики.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.