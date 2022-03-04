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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/pushilin-1776593114.html
Жители освобожденного поселка Гранитное в Донбассе впервые увидели Пушилина
Жители освобожденного поселка Гранитное в Донбассе впервые увидели Пушилина - РИА Новости, 04.03.2022
Жители освобожденного поселка Гранитное в Донбассе впервые увидели Пушилина
Жители населенного пункта Гранитное в Донбассе, освобожденного из под контроля Киева и вошедшего в состав Донецкой народной республики, впервые увидели главу... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:17
2022-03-04T19:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
александр захарченко
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ГРАНИТНОЕ, 4 мар - РИА Новости. Жители населенного пункта Гранитное в Донбассе, освобожденного из под контроля Киева и вошедшего в состав Донецкой народной республики, впервые увидели главу ДНР Дениса Пушилина и вспомнили, как скорбили о смерти бывшего главы республики Александра Захарченко.Пушилин в пятницу посетил Гранитное и пообщался с местными жителями."Впервые видим его. По телевизору только. Тут показывали российские каналы и каналы ДНР. И мы только это и смотрим, потому что есть, что смотреть. Конечно, знаем и Пушилина, и Захарченко - прекрасно знали и скорбили, когда его убили", - сказала РИА Новости жительница Гранитного.Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. В мае 2019 года новый глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Служба безопасности Украины в июле 2020 года сообщила, что задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители ДНР обвиняли в убийстве бывшего лидера республики.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/nastuplenie-1776572352.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, денис пушилин, александр захарченко, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, донбасс
19:17 04.03.2022 (обновлено: 19:18 04.03.2022)
 
Жители освобожденного поселка Гранитное в Донбассе впервые увидели Пушилина

Жители освобожденного поселка Гранитное в Донбассе впервые увидели главу ДНР Пушилина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин общается с жителями освобожденного села Гранитное в Донецкой народной республике
Глава ДНР Денис Пушилин общается с жителями освобожденного села Гранитное в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин общается с жителями освобожденного села Гранитное в Донецкой народной республике
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ГРАНИТНОЕ, 4 мар - РИА Новости. Жители населенного пункта Гранитное в Донбассе, освобожденного из под контроля Киева и вошедшего в состав Донецкой народной республики, впервые увидели главу ДНР Дениса Пушилина и вспомнили, как скорбили о смерти бывшего главы республики Александра Захарченко.
Пушилин в пятницу посетил Гранитное и пообщался с местными жителями.
"Впервые видим его. По телевизору только. Тут показывали российские каналы и каналы ДНР. И мы только это и смотрим, потому что есть, что смотреть. Конечно, знаем и Пушилина, и Захарченко - прекрасно знали и скорбили, когда его убили", - сказала РИА Новости жительница Гранитного.
Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. В мае 2019 года новый глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Служба безопасности Украины в июле 2020 года сообщила, что задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители ДНР обвиняли в убийстве бывшего лидера республики.
Сотрудники народной милиции ДНР в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 17:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Группировки ДНР и ЛНР взяли под контроль новые населенные пункты
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДенис ПушилинАлександр ЗахарченкоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФДонбасс
 
 
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