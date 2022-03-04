https://ria.ru/20220304/pushilin-1776593114.html

Жители освобожденного поселка Гранитное в Донбассе впервые увидели Пушилина

Жители освобожденного поселка Гранитное в Донбассе впервые увидели Пушилина - РИА Новости, 04.03.2022

Жители освобожденного поселка Гранитное в Донбассе впервые увидели Пушилина

Жители населенного пункта Гранитное в Донбассе, освобожденного из под контроля Киева и вошедшего в состав Донецкой народной республики, впервые увидели главу... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T19:17

2022-03-04T19:17

2022-03-04T19:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

александр захарченко

донецкая народная республика

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вооруженные силы рф

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ГРАНИТНОЕ, 4 мар - РИА Новости. Жители населенного пункта Гранитное в Донбассе, освобожденного из под контроля Киева и вошедшего в состав Донецкой народной республики, впервые увидели главу ДНР Дениса Пушилина и вспомнили, как скорбили о смерти бывшего главы республики Александра Захарченко.Пушилин в пятницу посетил Гранитное и пообщался с местными жителями."Впервые видим его. По телевизору только. Тут показывали российские каналы и каналы ДНР. И мы только это и смотрим, потому что есть, что смотреть. Конечно, знаем и Пушилина, и Захарченко - прекрасно знали и скорбили, когда его убили", - сказала РИА Новости жительница Гранитного.Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. В мае 2019 года новый глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Служба безопасности Украины в июле 2020 года сообщила, что задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители ДНР обвиняли в убийстве бывшего лидера республики.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис пушилин, александр захарченко, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, донбасс