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https://ria.ru/20220304/provayder-1776603770.html
Провайдер Cogent приостановил сотрудничество с клиентами в России, пишет WP
Провайдер Cogent приостановил сотрудничество с клиентами в России, пишет WP - РИА Новости, 04.03.2022
Провайдер Cogent приостановил сотрудничество с клиентами в России, пишет WP
Американский интернет провайдер Cogent Communications приостанавливает сотрудничество с российскими клиентами, сообщает Washington Post со ссылкой источники. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T20:38
2022-03-04T20:39
технологии
россия
ростелеком
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Американский интернет провайдер Cogent Communications приостанавливает сотрудничество с российскими клиентами, сообщает Washington Post со ссылкой источники.По данным издания, базирующаяся в Вашингтоне компания, один из крупнейших мировых провайдеров, сообщила клиентам, что прекращает сотрудничество с российскими клиентами, в числе которых "Ростелеком", с 20.00 мск в пятницу."Это действие ... вероятно приведет к нарушениям и ухудшению работы (интернета) в России, хотя и не будет достаточно для того, чтобы страна оказалась офлайн", - приводит издание слова источника.По данным издания, решение американского провайдера обусловлено ситуацией на Украине и введенными в отношении России санкциями."Экономические санкции и возросшая неопределенность в сфере безопасности делают для Cogent невозможным продолжение оказания услуг", - говорится в направленном российским клиентам письме, пишет газета."Все предоставленные Cogent порты и IP-адреса будут отозваны в соответствии с указанным временем прекращения услуг", - говорится в письме.
https://ria.ru/20220304/sap-1776587270.html
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технологии, россия, ростелеком, вашингтон (город), сша
20:38 04.03.2022 (обновлено: 20:39 04.03.2022)
 
Провайдер Cogent приостановил сотрудничество с клиентами в России, пишет WP

Washington Post: провайдер Cogent приостановил сотрудничество с российскими клиентами

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
CC0 / /
Работа за компьютером
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Американский интернет провайдер Cogent Communications приостанавливает сотрудничество с российскими клиентами, сообщает Washington Post со ссылкой источники.
По данным издания, базирующаяся в Вашингтоне компания, один из крупнейших мировых провайдеров, сообщила клиентам, что прекращает сотрудничество с российскими клиентами, в числе которых "Ростелеком", с 20.00 мск в пятницу.
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"Это действие ... вероятно приведет к нарушениям и ухудшению работы (интернета) в России, хотя и не будет достаточно для того, чтобы страна оказалась офлайн", - приводит издание слова источника.
По данным издания, решение американского провайдера обусловлено ситуацией на Украине и введенными в отношении России санкциями.
"Экономические санкции и возросшая неопределенность в сфере безопасности делают для Cogent невозможным продолжение оказания услуг", - говорится в направленном российским клиентам письме, пишет газета.
"Все предоставленные Cogent порты и IP-адреса будут отозваны в соответствии с указанным временем прекращения услуг", - говорится в письме.
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ТехнологииРоссияРостелекомВашингтон (город)США
 
 
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