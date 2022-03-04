20:38 04.03.2022 (обновлено: 20:39 04.03.2022)
Провайдер Cogent приостановил сотрудничество с клиентами в России, пишет WP
Washington Post: провайдер Cogent приостановил сотрудничество с российскими клиентами
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Американский интернет провайдер Cogent Communications приостанавливает сотрудничество с российскими клиентами, сообщает Washington Post со ссылкой источники.
По данным издания, базирующаяся в Вашингтоне компания, один из крупнейших мировых провайдеров, сообщила клиентам, что прекращает сотрудничество с российскими клиентами, в числе которых "Ростелеком", с 20.00 мск в пятницу.
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"Это действие ... вероятно приведет к нарушениям и ухудшению работы (интернета) в России, хотя и не будет достаточно для того, чтобы страна оказалась офлайн", - приводит издание слова источника.
По данным издания, решение американского провайдера обусловлено ситуацией на Украине и введенными в отношении России санкциями.
"Экономические санкции и возросшая неопределенность в сфере безопасности делают для Cogent невозможным продолжение оказания услуг", - говорится в направленном российским клиентам письме, пишет газета.
"Все предоставленные Cogent порты и IP-адреса будут отозваны в соответствии с указанным временем прекращения услуг", - говорится в письме.
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