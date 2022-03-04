https://ria.ru/20220304/provayder-1776603770.html

Провайдер Cogent приостановил сотрудничество с клиентами в России, пишет WP

Провайдер Cogent приостановил сотрудничество с клиентами в России, пишет WP - РИА Новости, 04.03.2022

Провайдер Cogent приостановил сотрудничество с клиентами в России, пишет WP

Американский интернет провайдер Cogent Communications приостанавливает сотрудничество с российскими клиентами, сообщает Washington Post со ссылкой источники. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T20:38

2022-03-04T20:38

2022-03-04T20:39

технологии

россия

ростелеком

вашингтон (город)

сша

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Американский интернет провайдер Cogent Communications приостанавливает сотрудничество с российскими клиентами, сообщает Washington Post со ссылкой источники.По данным издания, базирующаяся в Вашингтоне компания, один из крупнейших мировых провайдеров, сообщила клиентам, что прекращает сотрудничество с российскими клиентами, в числе которых "Ростелеком", с 20.00 мск в пятницу."Это действие ... вероятно приведет к нарушениям и ухудшению работы (интернета) в России, хотя и не будет достаточно для того, чтобы страна оказалась офлайн", - приводит издание слова источника.По данным издания, решение американского провайдера обусловлено ситуацией на Украине и введенными в отношении России санкциями."Экономические санкции и возросшая неопределенность в сфере безопасности делают для Cogent невозможным продолжение оказания услуг", - говорится в направленном российским клиентам письме, пишет газета."Все предоставленные Cogent порты и IP-адреса будут отозваны в соответствии с указанным временем прекращения услуг", - говорится в письме.

https://ria.ru/20220304/sap-1776587270.html

https://ria.ru/20220304/cisco-1776517397.html

россия

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, ростелеком, вашингтон (город), сша