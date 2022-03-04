https://ria.ru/20220304/pozhar-1776405550.html

Пожар не повредил важные узлы Запорожской АЭС, сообщает МАГАТЭ

Пожар не повредил важные узлы Запорожской АЭС, сообщает МАГАТЭ - РИА Новости, 04.03.2022

Пожар не повредил важные узлы Запорожской АЭС, сообщает МАГАТЭ

Пожар в районе Запорожской АЭС, по данным властей Украины, не затронул "основное оборудование" станции, сообщает МАГАТЭ. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T05:53

2022-03-04T05:53

2022-03-04T06:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пожар в районе Запорожской АЭС, по данным властей Украины, не затронул "основное оборудование" станции, сообщает МАГАТЭ.Украинский регулятор также подтвердил МАГАТЭ, что радиационный фон вокруг АЭС не изменился.Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины затем сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков.При этом, по данным службы, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, запорожская аэс, энергоатом