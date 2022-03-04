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Пожар не повредил важные узлы Запорожской АЭС, сообщает МАГАТЭ
Пожар не повредил важные узлы Запорожской АЭС, сообщает МАГАТЭ - РИА Новости, 04.03.2022
Пожар не повредил важные узлы Запорожской АЭС, сообщает МАГАТЭ
Пожар в районе Запорожской АЭС, по данным властей Украины, не затронул "основное оборудование" станции, сообщает МАГАТЭ. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T05:53
2022-03-04T06:00
в мире
украина
запорожская аэс
энергоатом
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пожар в районе Запорожской АЭС, по данным властей Украины, не затронул "основное оборудование" станции, сообщает МАГАТЭ.Украинский регулятор также подтвердил МАГАТЭ, что радиационный фон вокруг АЭС не изменился.Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины затем сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков.При этом, по данным службы, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.
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в мире, украина, запорожская аэс, энергоатом
05:53 04.03.2022 (обновлено: 06:00 04.03.2022)
 
Пожар не повредил важные узлы Запорожской АЭС, сообщает МАГАТЭ

Агентство МАГАТЭ сообщило, что пожар не затронул "основное оборудование" Запорожской АЭС

© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пожар в районе Запорожской АЭС, по данным властей Украины, не затронул "основное оборудование" станции, сообщает МАГАТЭ.
"Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар в районе Запорожской АЭС не затронул "основное" оборудование, персонал станции принимает меры по смягчению последствий", - говорится в заявлении международного агентства.
Украинский регулятор также подтвердил МАГАТЭ, что радиационный фон вокруг АЭС не изменился.
Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины затем сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков.
При этом, по данным службы, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 05:38
Джонсон созовет заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС
 
В миреУкраинаЗапорожская АЭСЭнергоатом
 
 
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