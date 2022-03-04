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На Украине заявили, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС

На Украине заявили, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.03.2022

На Украине заявили, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС

Пожар произошел за пределами Запорожской АЭС на Украине, на станции отключен один из энергоблоков, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T04:28

2022-03-04T04:28

2022-03-04T05:11

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пожар произошел за пределами Запорожской АЭС на Украине, на станции отключен один из энергоблоков, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции виден дым.При этом, по данным службы, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.В 3.44 (4.44 мск) "Энергоатом" заявил, что "пожар усиливается".Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг Запорожской АЭС. Отмечалось, что персонал АЭС продолжает обслуживание объектов и контроль радиоактивной обстановки в штатном режиме, радиоактивный фон в норме. Управляющая компания "Энергоатом" ранее отмечала, что все украинские АЭС работают штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации нет.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина