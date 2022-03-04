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На Запорожской АЭС произошел пожар
На Запорожской АЭС произошел пожар - РИА Новости, 04.03.2022
На Запорожской АЭС произошел пожар
Представитель пресс-службы Запорожской АЭС на Украине Андрей Туз сообщил, что на территории станции произошел пожар. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T03:04
2022-03-04T04:03
в мире
украина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Представитель пресс-службы Запорожской АЭС на Украине Андрей Туз сообщил, что на территории станции произошел пожар."Пожар на атомной электростанции", - заявил Туз в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Запорожской АЭС.Украинские СМИ публикуют кадры с камеры видеонаблюдения, как утверждается, Запорожской АЭС, на которых видно, что над постройками на территории станции поднимается дым.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг Запорожской АЭС. Отмечалось, что персонал АЭС продолжает обслуживание объектов и контроль радиоактивной обстановки в штатном режиме, радиоактивный фон в норме. Управляющая компания "Энергоатом" ранее отмечала, что все украинские АЭС работают штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации нет.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/kontrol-1776396382.html
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в мире, украина
03:04 04.03.2022 (обновлено: 04:03 04.03.2022)
 
На Запорожской АЭС произошел пожар

Представитель Запорожской АЭС Туз: на территории станции произошел пожар

© РИА Новости / Фалин / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Фалин
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Запорожская АЭС
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Представитель пресс-службы Запорожской АЭС на Украине Андрей Туз сообщил, что на территории станции произошел пожар.
"Пожар на атомной электростанции", - заявил Туз в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Запорожской АЭС.
Украинские СМИ публикуют кадры с камеры видеонаблюдения, как утверждается, Запорожской АЭС, на которых видно, что над постройками на территории станции поднимается дым.
Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг Запорожской АЭС. Отмечалось, что персонал АЭС продолжает обслуживание объектов и контроль радиоактивной обстановки в штатном режиме, радиоактивный фон в норме. Управляющая компания "Энергоатом" ранее отмечала, что все украинские АЭС работают штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации нет.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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