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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/pomosch-1776608314.html
Власти ДНР доставляют гуманитарную помощь в поселок Гранитное
Власти ДНР доставляют гуманитарную помощь в поселок Гранитное - РИА Новости, 04.03.2022
Власти ДНР доставляют гуманитарную помощь в поселок Гранитное
Власти Донецкой народной республики начали оказывать гуманитарную помощь жителям освобождённого посёлка Гранитное. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T21:04
2022-03-04T21:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
донбасс
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ГРАНИТНОЕ, 4 мар - РИА Новости. Власти Донецкой народной республики начали оказывать гуманитарную помощь жителям освобождённого посёлка Гранитное.В настоящее время, по словам представителя местной администрации, в населённом пункте продолжают оставаться около двух тысяч жителей. Власти Донецкой народной республики организовали доставку гуманитарной помощи в виде продуктовых и гигиенических наборов, передаёт корреспондент РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
донбасс
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Гуманитарная помощь в освобожденном поселке Гранитное
Власти ДНР организовали доставку гуманитарной помощи для жителей освобождённого посёлка Гранитное
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донбасс
21:04 04.03.2022 (обновлено: 21:34 04.03.2022)
 
Власти ДНР доставляют гуманитарную помощь в поселок Гранитное

Власти ДНР начали оказывать гуманитарную помощь жителям освобожденного поселка Гранитное

Читать ria.ru в
ГРАНИТНОЕ, 4 мар - РИА Новости. Власти Донецкой народной республики начали оказывать гуманитарную помощь жителям освобождённого посёлка Гранитное.
В настоящее время, по словам представителя местной администрации, в населённом пункте продолжают оставаться около двух тысяч жителей. Власти Донецкой народной республики организовали доставку гуманитарной помощи в виде продуктовых и гигиенических наборов, передаёт корреспондент РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава ДНР Денис Пушилин общается с жителями освобожденного села Гранитное в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 19:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жители освобожденного поселка Гранитное в Донбассе впервые увидели Пушилина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФДонбасс
 
 
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