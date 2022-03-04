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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/pomosch-1776522649.html
В ДНР рассказали о гуманитарной помощи жителям освобожденных сел
В ДНР рассказали о гуманитарной помощи жителям освобожденных сел - РИА Новости, 04.03.2022
В ДНР рассказали о гуманитарной помощи жителям освобожденных сел
В освобожденных ДНР селах Староигнатьевка и Гранитное выдается гуманитарная помощь, пенсионеры скоро получат первые выплаты, сообщил глава Донецкой народной... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:05
2022-03-04T16:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. В освобожденных ДНР селах Староигнатьевка и Гранитное выдается гуманитарная помощь, пенсионеры скоро получат первые выплаты, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Пушилин написал в Telegram-канале, что за четыре дня после освобождения Гранитного и Староигнатьевки были предприняты ряд мер."Организована работа по очистке дорог от взрывоопасных предметов; выдается гуманитарная помощь, в том числе и от партии "Единая Россия"; подали воду в школу, детский сад и амбулаторию", - говорится в заявлении главы ДНР.Пушилин добавил, что пенсионеры получат первые выплаты 7 марта, а в ближайшие два-три дня в села будет подана электроэнергия.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
15:05 04.03.2022 (обновлено: 16:05 04.03.2022)
 
В ДНР рассказали о гуманитарной помощи жителям освобожденных сел

Глава ДНР Пушилин: жителям освобожденных сел Староигнатьевка и Гранитное выдается помощь

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФура с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР на Площади Ленина в Тамбове
Фура с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР на Площади Ленина в Тамбове - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фура с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР на Площади Ленина в Тамбове. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. В освобожденных ДНР селах Староигнатьевка и Гранитное выдается гуманитарная помощь, пенсионеры скоро получат первые выплаты, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Пушилин написал в Telegram-канале, что за четыре дня после освобождения Гранитного и Староигнатьевки были предприняты ряд мер.
"Организована работа по очистке дорог от взрывоопасных предметов; выдается гуманитарная помощь, в том числе и от партии "Единая Россия"; подали воду в школу, детский сад и амбулаторию", - говорится в заявлении главы ДНР.
Пушилин добавил, что пенсионеры получат первые выплаты 7 марта, а в ближайшие два-три дня в села будет подана электроэнергия.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Офис Зеленского назвал регионы, в которых необходимы гуманитарные коридоры
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 13:54В мире
Арестович заявил о взаимопонимании с РФ по гуманитарной помощи
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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