https://ria.ru/20220304/pomosch-1776522649.html
В ДНР рассказали о гуманитарной помощи жителям освобожденных сел
В ДНР рассказали о гуманитарной помощи жителям освобожденных сел - РИА Новости, 04.03.2022
В ДНР рассказали о гуманитарной помощи жителям освобожденных сел
В освобожденных ДНР селах Староигнатьевка и Гранитное выдается гуманитарная помощь, пенсионеры скоро получат первые выплаты, сообщил глава Донецкой народной... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:05
2022-03-04T15:05
2022-03-04T16:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. В освобожденных ДНР селах Староигнатьевка и Гранитное выдается гуманитарная помощь, пенсионеры скоро получат первые выплаты, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Пушилин написал в Telegram-канале, что за четыре дня после освобождения Гранитного и Староигнатьевки были предприняты ряд мер."Организована работа по очистке дорог от взрывоопасных предметов; выдается гуманитарная помощь, в том числе и от партии "Единая Россия"; подали воду в школу, детский сад и амбулаторию", - говорится в заявлении главы ДНР.Пушилин добавил, что пенсионеры получат первые выплаты 7 марта, а в ближайшие два-три дня в села будет подана электроэнергия.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/gumkoridor-1776502247.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/peregovory-1776492132.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
15:05 04.03.2022 (обновлено: 16:05 04.03.2022)
В ДНР рассказали о гуманитарной помощи жителям освобожденных сел
Глава ДНР Пушилин: жителям освобожденных сел Староигнатьевка и Гранитное выдается помощь