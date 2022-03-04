https://ria.ru/20220304/polsha-1776582399.html

В СВР назвали Польшу логистическим хабом для поставок оружия на Украину

В СВР назвали Польшу логистическим хабом для поставок оружия на Украину - РИА Новости, 04.03.2022

В СВР назвали Польшу логистическим хабом для поставок оружия на Украину

Спецслужбы США и Великобритании превратили Польшу в "логистический хаб" для поставок оружия и переправки на Украину боевиков, сообщает Служба внешней разведки... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:25

2022-03-04T18:25

2022-03-04T18:48

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

польша

украина

россия

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сша

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Спецслужбы США и Великобритании превратили Польшу в "логистический хаб" для поставок оружия и переправки на Украину боевиков, сообщает Служба внешней разведки России (СВР)."Спецслужбы стран НАТО перебрасывают иностранных террористов-боевиков на Украину. Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что спецслужбы США и Великобритании в последние недели де-факто превратили территорию Польши в "логистический хаб", используемый для поставок оружия и переправки на Украину боевиков, в том числе с Ближнего Востока", - говорится в сообщении.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/kaliningrad-1776446815.html

польша

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россия

донецкая народная республика

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), польша, украина, россия, в мире, донецкая народная республика, сша, нато, вооруженные силы рф