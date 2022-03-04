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Туризм
https://ria.ru/20220304/polety-1776576022.html
Южнокорейские авиалинии отменят полеты в Москву на две недели
Южнокорейские авиалинии отменят полеты в Москву на две недели - РИА Новости, 04.03.2022
Южнокорейские авиалинии отменят полеты в Москву на две недели
Южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines отменят рейсы в Москву на ближайшие две недели из-за невозможности заправить самолеты в московском... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:58
2022-03-04T19:27
туризм
инчхон
владивосток
korean air
asiana airlines
москва
в мире
туристы
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СЕУЛ, 4 мар – РИА Новости. Южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines отменят рейсы в Москву на ближайшие две недели из-за невозможности заправить самолеты в московском аэропорту, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.По данным агентства, Korean Air отменит рейсы в Инчхон-Москва 10 и 17 марта, а также до 18 марта будет перенаправлять грузовые самолеты, которые летят через Москву в Европу. Такие рейсы компания осуществляет четыре раза в неделю, они временно будут направляться прямо в Европу без остановки в Москве. Так же поступит со своими транзитными грузовыми рейсами и Asiana Airlines, она осуществляет семь грузовых рейсов в неделю по маршруту Инчхон-Москва-Европа. Пассажирских рейсов в Москву у компании сейчас нет."Korean Air объяснила, что приостанавливает рейсы потому, что стало известно, в московском аэропорту нельзя провести заправку топливом", - пишет агентство. Указывается, что поставщик топлива авиакомпании в России якобы уведомил Korean Air о невозможности заправки.Отмечается, что эта приостановка никак не связана с санкциями южнокорейского правительства или международными санкциями.В связи с этим рейсы по маршруту Инчхон - Владивосток будут осуществляться по расписанию, 8 и 22 марта. Возобновление приостановленных рейсов будет зависеть от ситуации.
https://ria.ru/20220304/tailand-1776442716.html
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инчхон, владивосток, korean air , asiana airlines, москва, в мире, туристы, туризм, новости - туризм
17:58 04.03.2022 (обновлено: 19:27 04.03.2022)
 
Южнокорейские авиалинии отменят полеты в Москву на две недели

Южнокорейские авиалинии отменят полеты в Москву на две недели из-за проблем с заправкой

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПассажир в зале ожидания аэропорта "Шоуду" в Пекине
Пассажир в зале ожидания аэропорта Шоуду в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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СЕУЛ, 4 мар – РИА Новости. Южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines отменят рейсы в Москву на ближайшие две недели из-за невозможности заправить самолеты в московском аэропорту, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.
По данным агентства, Korean Air отменит рейсы в Инчхон-Москва 10 и 17 марта, а также до 18 марта будет перенаправлять грузовые самолеты, которые летят через Москву в Европу. Такие рейсы компания осуществляет четыре раза в неделю, они временно будут направляться прямо в Европу без остановки в Москве. Так же поступит со своими транзитными грузовыми рейсами и Asiana Airlines, она осуществляет семь грузовых рейсов в неделю по маршруту Инчхон-Москва-Европа. Пассажирских рейсов в Москву у компании сейчас нет.
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"Korean Air объяснила, что приостанавливает рейсы потому, что стало известно, в московском аэропорту нельзя провести заправку топливом", - пишет агентство. Указывается, что поставщик топлива авиакомпании в России якобы уведомил Korean Air о невозможности заправки.
Отмечается, что эта приостановка никак не связана с санкциями южнокорейского правительства или международными санкциями.
В связи с этим рейсы по маршруту Инчхон - Владивосток будут осуществляться по расписанию, 8 и 22 марта. Возобновление приостановленных рейсов будет зависеть от ситуации.
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