17:58 04.03.2022 (обновлено: 19:27 04.03.2022)
Южнокорейские авиалинии отменят полеты в Москву на две недели
Южнокорейские авиалинии отменят полеты в Москву на две недели из-за проблем с заправкой
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПассажир в зале ожидания аэропорта "Шоуду" в Пекине
СЕУЛ, 4 мар – РИА Новости. Южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines отменят рейсы в Москву на ближайшие две недели из-за невозможности заправить самолеты в московском аэропорту, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.
По данным агентства, Korean Air отменит рейсы в Инчхон-Москва 10 и 17 марта, а также до 18 марта будет перенаправлять грузовые самолеты, которые летят через Москву в Европу. Такие рейсы компания осуществляет четыре раза в неделю, они временно будут направляться прямо в Европу без остановки в Москве. Так же поступит со своими транзитными грузовыми рейсами и Asiana Airlines, она осуществляет семь грузовых рейсов в неделю по маршруту Инчхон-Москва-Европа. Пассажирских рейсов в Москву у компании сейчас нет.
"Korean Air объяснила, что приостанавливает рейсы потому, что стало известно, в московском аэропорту нельзя провести заправку топливом", - пишет агентство. Указывается, что поставщик топлива авиакомпании в России якобы уведомил Korean Air о невозможности заправки.
Отмечается, что эта приостановка никак не связана с санкциями южнокорейского правительства или международными санкциями.
В связи с этим рейсы по маршруту Инчхон - Владивосток будут осуществляться по расписанию, 8 и 22 марта. Возобновление приостановленных рейсов будет зависеть от ситуации.