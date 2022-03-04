https://ria.ru/20220304/poiski-1776421934.html

Пропавший в Приморье мальчик найден живым на улице

Пропавший в Приморье мальчик найден живым на улице - РИА Новости, 04.03.2022

Пропавший в Приморье мальчик найден живым на улице

Мальчик, пропавший 2 марта в Находке Приморского края после похода в парикмахерскую, найден живым на улице, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:32

2022-03-04T09:32

2022-03-04T10:10

происшествия

ливадия

приморский край

находка

хорошие новости

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Мальчик, пропавший 2 марта в Находке Приморского края после похода в парикмахерскую, найден живым на улице, сообщает региональное УМВД РФ.Третьего марта в полицию поступило сообщение 46-летнего жителя микрорайона Ливадия, что 2 марта в 17.00 (10.00 мск) ребенок ушел в парикмахерскую и не вернулся. Личный состав городской полиции был поднят по тревоге, созданы поисковые группы."В Находкинском городском округе разыскали пропавшего несовершеннолетнего. <…> Школьника обнаружил участковый уполномоченный полиции. Он был на улице, один, замерзший. В настоящий момент с мальчиком работают медики и психолог", - сказала руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.Двое суток поисковые группы прочесывали лесной массив, гаражи, подвалы, частный сектор. Отмечается, что раньше мальчик самовольно из дома не уходил, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не было.

https://ria.ru/20220218/peterburg-1773502268.html

https://ria.ru/20220217/ischeznovenie-1773112754.html

ливадия

приморский край

находка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ливадия, приморский край, находка