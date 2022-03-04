09:32 04.03.2022 (обновлено: 10:10 04.03.2022)
Пропавший в Приморье мальчик найден живым на улице
Пропавший 2 марта в Приморье тринадцатилетний мальчик найден живым на улице
© Фото : пресс-служба ОМВД России по Находкинскому городскому округуПоиски пропавшего мальчика в городе Находка Приморского края
© Фото : пресс-служба ОМВД России по Находкинскому городскому округу
Поиски пропавшего мальчика в городе Находка Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Мальчик, пропавший 2 марта в Находке Приморского края после похода в парикмахерскую, найден живым на улице, сообщает региональное УМВД РФ.
Третьего марта в полицию поступило сообщение 46-летнего жителя микрорайона Ливадия, что 2 марта в 17.00 (10.00 мск) ребенок ушел в парикмахерскую и не вернулся. Личный состав городской полиции был поднят по тревоге, созданы поисковые группы.
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"В Находкинском городском округе разыскали пропавшего несовершеннолетнего. <…> Школьника обнаружил участковый уполномоченный полиции. Он был на улице, один, замерзший. В настоящий момент с мальчиком работают медики и психолог", - сказала руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.
Двое суток поисковые группы прочесывали лесной массив, гаражи, подвалы, частный сектор. Отмечается, что раньше мальчик самовольно из дома не уходил, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не было.
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