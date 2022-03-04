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Хорошие новости
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Пропавший в Приморье мальчик найден живым на улице
Пропавший в Приморье мальчик найден живым на улице - РИА Новости, 04.03.2022
Пропавший в Приморье мальчик найден живым на улице
Мальчик, пропавший 2 марта в Находке Приморского края после похода в парикмахерскую, найден живым на улице, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:32
2022-03-04T10:10
происшествия
ливадия
приморский край
находка
хорошие новости
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Мальчик, пропавший 2 марта в Находке Приморского края после похода в парикмахерскую, найден живым на улице, сообщает региональное УМВД РФ.Третьего марта в полицию поступило сообщение 46-летнего жителя микрорайона Ливадия, что 2 марта в 17.00 (10.00 мск) ребенок ушел в парикмахерскую и не вернулся. Личный состав городской полиции был поднят по тревоге, созданы поисковые группы."В Находкинском городском округе разыскали пропавшего несовершеннолетнего. &lt;…&gt; Школьника обнаружил участковый уполномоченный полиции. Он был на улице, один, замерзший. В настоящий момент с мальчиком работают медики и психолог", - сказала руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.Двое суток поисковые группы прочесывали лесной массив, гаражи, подвалы, частный сектор. Отмечается, что раньше мальчик самовольно из дома не уходил, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не было.
https://ria.ru/20220218/peterburg-1773502268.html
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ливадия
приморский край
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происшествия, ливадия, приморский край, находка
09:32 04.03.2022 (обновлено: 10:10 04.03.2022)
 
Пропавший в Приморье мальчик найден живым на улице

Пропавший 2 марта в Приморье тринадцатилетний мальчик найден живым на улице

© Фото : пресс-служба ОМВД России по Находкинскому городскому округуПоиски пропавшего мальчика в городе Находка Приморского края
Поиски пропавшего мальчика в городе Находка Приморского края - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : пресс-служба ОМВД России по Находкинскому городскому округу
Поиски пропавшего мальчика в городе Находка Приморского края
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Мальчик, пропавший 2 марта в Находке Приморского края после похода в парикмахерскую, найден живым на улице, сообщает региональное УМВД РФ.
Третьего марта в полицию поступило сообщение 46-летнего жителя микрорайона Ливадия, что 2 марта в 17.00 (10.00 мск) ребенок ушел в парикмахерскую и не вернулся. Личный состав городской полиции был поднят по тревоге, созданы поисковые группы.
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"В Находкинском городском округе разыскали пропавшего несовершеннолетнего. <…> Школьника обнаружил участковый уполномоченный полиции. Он был на улице, один, замерзший. В настоящий момент с мальчиком работают медики и психолог", - сказала руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.
Двое суток поисковые группы прочесывали лесной массив, гаражи, подвалы, частный сектор. Отмечается, что раньше мальчик самовольно из дома не уходил, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не было.
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Хорошие новостиПроисшествияЛивадияПриморский крайНаходка
 
 
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