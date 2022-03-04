https://ria.ru/20220304/pogoda-1776413532.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 04.03.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная с прояснениями погода и до плюс двух градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T08:15

2022-03-04T08:15

2022-03-04T08:15

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс двух градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."В Москве и Московской области мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Максимальная температура в столице от 0 до плюс 2 градусов, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 745 миллиметров ртутного столба", - сообщил Синенков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/mart-1776289149.html

московская область (подмосковье)

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), москва, погода