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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 04.03.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная с прояснениями погода и до плюс двух градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T08:15
2022-03-04T08:15
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс двух градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."В Москве и Московской области мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Максимальная температура в столице от 0 до плюс 2 градусов, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 745 миллиметров ртутного столба", - сообщил Синенков.
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода
08:15 04.03.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

В Москве в пятницу ожидают облачную погоду и до двух градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс двух градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Москве и Московской области мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Максимальная температура в столице от 0 до плюс 2 градусов, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 745 миллиметров ртутного столба", - сообщил Синенков.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПогода
 
 
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