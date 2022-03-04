https://ria.ru/20220304/pogoda-1776413532.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 04.03.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная с прояснениями погода и до плюс двух градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T08:15
2022-03-04T08:15
2022-03-04T08:15
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс двух градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."В Москве и Московской области мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Максимальная температура в столице от 0 до плюс 2 градусов, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 745 миллиметров ртутного столба", - сообщил Синенков.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
В Москве в пятницу ожидают облачную погоду и до двух градусов тепла