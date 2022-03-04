https://ria.ru/20220304/pogibshie-1776523239.html
Совфед почтил память военнослужащих, погибших во время спецоперации
Совфед почтил память военнослужащих, погибших во время спецоперации - РИА Новости, 04.03.2022
Совфед почтил память военнослужащих, погибших во время спецоперации
Совфед на заседании в пятницу почтил минутой молчания российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:08
2022-03-04T15:08
2022-03-04T15:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
совет федерации рф
украина
россия
владимир путин
валентина матвиенко
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу почтил минутой молчания российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине."Они пали за правое дело, память о них навсегда останется в наших сердцах", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Она отметила, что сенаторы полностью поддерживают принятые президентом меры социальной поддержки семей военнослужащих.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776428512.html
https://ria.ru/20220303/minuta-1776357769.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, совет федерации рф, украина, россия, владимир путин, валентина матвиенко, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
15:08 04.03.2022 (обновлено: 15:19 04.03.2022)
Совфед почтил память военнослужащих, погибших во время спецоперации
Совфед почтил память военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине