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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/pogibshie-1776523239.html
Совфед почтил память военнослужащих, погибших во время спецоперации
Совфед почтил память военнослужащих, погибших во время спецоперации - РИА Новости, 04.03.2022
Совфед почтил память военнослужащих, погибших во время спецоперации
Совфед на заседании в пятницу почтил минутой молчания российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:08
2022-03-04T15:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
совет федерации рф
украина
россия
владимир путин
валентина матвиенко
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу почтил минутой молчания российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине."Они пали за правое дело, память о них навсегда останется в наших сердцах", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Она отметила, что сенаторы полностью поддерживают принятые президентом меры социальной поддержки семей военнослужащих.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776428512.html
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украина
россия
донецкая народная республика
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в мире, совет федерации рф, украина, россия, владимир путин, валентина матвиенко, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
15:08 04.03.2022 (обновлено: 15:19 04.03.2022)
 
Совфед почтил память военнослужащих, погибших во время спецоперации

Совфед почтил память военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу почтил минутой молчания российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.
"Они пали за правое дело, память о них навсегда останется в наших сердцах", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 10:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Госдума почтила память российских военных, погибших во время спецоперации
Она отметила, что сенаторы полностью поддерживают принятые президентом меры социальной поддержки семей военнослужащих.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 20:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин и члены Совбеза почтили память погибших в ходе спецоперации
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСовет Федерации РФУкраинаРоссияВладимир ПутинВалентина МатвиенкоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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