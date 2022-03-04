https://ria.ru/20220304/podtoplenie-1776397069.html
Флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева
Флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева - РИА Новости, 04.03.2022
Флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева
Флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева, украинские власти рассчитывают восстановить его в будущем, сообщает украинский... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T02:44
2022-03-04T02:44
2022-03-04T06:28
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луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева, украинские власти рассчитывают восстановить его в будущем, сообщает украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.Отмечается, что позже фрегат "быстро поднимут и обновят". Центр также опубликовал фото корабля, частично погрузившегося под воду.По данным украинских СМИ, фрегат подтопили в первый день российской операции на Украине, он находился на ремонте, вооружение с него демонтировано.Корабль был построен в 1993 году. В январе 2022 года госконцерн "Укроборонпром" сообщил о заключении контракта на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/kontrol-1776396382.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина
02:44 04.03.2022 (обновлено: 06:28 04.03.2022)
Флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева
В порту Николаева подтопили флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный"