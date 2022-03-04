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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/podolyak-1776577687.html
В Киеве не видят угрозы "вторжения" из Белоруссии
В Киеве не видят угрозы "вторжения" из Белоруссии - РИА Новости, 04.03.2022
В Киеве не видят угрозы "вторжения" из Белоруссии
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что угрозы "вторжения" на Украину со стороны Белоруссии нет. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:13
2022-03-04T18:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
белоруссия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что угрозы "вторжения" на Украину со стороны Белоруссии нет."На сегодня Белоруссия не принимает и у нас нет информации, что она готова принимать участие в боевых действиях на стороне РФ. На данный момент угрозы с белорусской стороны прямого вторжения нет", - сказал Подоляк на брифинге, который транслировал телеканал "Рада".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776473549.html
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белоруссия
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в мире, россия, белоруссия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
18:13 04.03.2022
 
В Киеве не видят угрозы "вторжения" из Белоруссии

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что угрозы "вторжения" из Белоруссии нет

© REUTERS / Umit BektasУлица в центре Киева, Украина
Улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Улица в центре Киева, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что угрозы "вторжения" на Украину со стороны Белоруссии нет.
"На сегодня Белоруссия не принимает и у нас нет информации, что она готова принимать участие в боевых действиях на стороне РФ. На данный момент угрозы с белорусской стороны прямого вторжения нет", - сказал Подоляк на брифинге, который транслировал телеканал "Рада".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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4 марта, 12:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко: Запад хочет "утопить" Россию и Белоруссию в конфликте на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияБелоруссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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