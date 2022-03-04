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В Киеве не видят угрозы "вторжения" из Белоруссии

В Киеве не видят угрозы "вторжения" из Белоруссии - РИА Новости, 04.03.2022

В Киеве не видят угрозы "вторжения" из Белоруссии

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что угрозы "вторжения" на Украину со стороны Белоруссии нет. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:13

2022-03-04T18:13

2022-03-04T18:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

белоруссия

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вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что угрозы "вторжения" на Украину со стороны Белоруссии нет."На сегодня Белоруссия не принимает и у нас нет информации, что она готова принимать участие в боевых действиях на стороне РФ. На данный момент угрозы с белорусской стороны прямого вторжения нет", - сказал Подоляк на брифинге, который транслировал телеканал "Рада".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, белоруссия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр